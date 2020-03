Egyetemi futsal-meccs a Leányka úton: percről percre

A kecskeméti Neumann János Egyetem 6–5-ös legyőzését követően hazai környezetben is bemutatkozik az EKE-Eger férfi futsalcsapata. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elleni találkozót percről percre közvetítjük.

12-15. perc: A vendégek 10-ese, Somogyi Ádám maradt lent a parketten és adott hangot fájdalmainak. Pontosan nem láttuk, mi történt, de ami biztos, hogy Somogyinak nagyon nagy fájdalmai voltak. Természetesen le is kellett segíteni a játéktérről, és csak remélhetjük, hogy nem lesz nagyobb baj. Ijesztő jelenet szemtanúi lehettek a nézők a Leányka úton.

8-11. perc: Megvan a harmadik egri gól, lélektanilag a lehető legjobb pillanatban. Már-már éppen érett a Pázmány egyenlítő gólja, amikor a hazaiak 2-ese, Gulyás Kristóf gólra váltott egy szabadrúgást. 3-1.

4-7. perc: Nehéz helyzetben az Eger ezekben a percekben. Erősített a Pázmány a szünet után, és Fehér Márk előtt megint ott volt az egyenlítési lehetőség. Érzi a bajt az egriek vezetőedzője, Fenyves Balázs is, aki a kispadnál folyamatosan próbálja még jobb teljesítményre sarkallni övéit.

1-3. perc: Térfélcsere után kezdődött a második félidő. Most is az Eger kezdett jobban, ennek ellenére gólt a vendégek szereztek, miután Molnár András váratlanul bevette a megyeszékhelyi együttes kapuját. 2-1. Ezután pedig maradt is lendületben a Pázmány, olyannyira, hogy Somogyi Ádám akár ki is egyenlíthette volna a találkozó állását. Nem várt fordulattal kezdődött tehát a második húsz perc.

Félidő – EKE-Eger–Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2–0.

19-20 perc: Az első félidő utolsó perceiben sem változott jelentőset a forgatókönyv. Az Eger továbbra is veszélyesebb volt, és közel állt a harmadik gólhoz. De egyelőre még „csak” kettő gól a különbség a csapatok között, aminek – látva a játék képét – bizony még örülhet is a Pázmány.

16-18. perc: Megint nagy helyzet alakult ki a Pázmány kapuja előtt, de a sarkazást nem sikerült a legjobb módon kivitelezni. Aztán pár pillanattal később ismét komoly munkája akadt a vendégek kapusának. Nem kérdés, jobb és veszélyesebb az Eger. Annak ellenére is, hogy az imént – egy szabadrúgást követően – a hazaiak kapusának is be kellett mutatnia egy nagyobb bravúrt.

12-15. perc: Majdnem meglett a harmadik egri gól, de a kapu felé guruló labdát a Pázmány védője az utolsó pillanatban még megállította, majd felszabadított. Aztán Palágyi került helyzetbe, de a vendégek kapusa ezúttal hárított. Ezekben a percekben van a legnagyobb különbség a csapatok között, amíg az Eger gyorsan és kimondottan ötletesen játszik, addig a budapestiek fásultnak és körülményesnek tűnnek.

8-11. perc: Nagy egyenlítési lehetőséget hagytak ki a vendégek, de mondjuk inkább úgy, hogy az egriek kapusa, Iváncsik Norbert párduc módjára hárította a rövidre tartó lövést. Szép jelenet volt. Aztán még egy ideig maradt támadásban a Pázmány, de most már ismét az egriek a veszélyesebbek kapura. Sőt, mi az hogy. Palágyi megint a rövid alsót vette célba egy lapos lövést, és a Pázmány kapusa megint nem tudott hárítani, pedig ezúttal lábbal próbálkozott. Újabb egri gól tehát, és időkérés. 2-0.

5-7. perc: Megvan a meccs első gólja. Palágyi Milán elég messziről vállalkozott, és a lapos lövést már majdnem kivédte a vendégek kapusa, a labda valahogy átcsorgott a gólvonalon. 1-0. A gól után aztán megpróbált azonnal egyenlíteni a Pázmány, de az egri védelem egyelőre stabilan állja a sarat.

1-4. perc: Az első percekben nem alakult ki helyzet egyik kapu előtt sem. Mindkét csapat próbálkozik becsülettel, de egyelőre inkább az óvatosság jellemzi a találkozót. A hangulatra mindenesetre nem lehet panasz, nagyjából százan biztosan kilátogattak az Eszterházy csarnokba.

Meccs előtt írtuk:

20.51 – Elkezdődött a játékosok bemutatása. Hamarosan kezdődik. Klasszikus futsal-szabályok szerint játszanak a csapatok, a mérkőzés időtartama kétszer húsz perc real-time.

20.45 – Mellesleg BL-meccs is van ma, ahogy az a háttérben is látszik.

20.41 – Közben jó hír, hogy megérkeztek a vendégek is. A Pázmány csapata egyébként zöld-fehér-fekete kombinációban játszik majd, míg az egriek a szokásos kékben.

20.40 – Megkaptuk a megerősített összeállításokat, íme:

20.37 – A Fenyves Balázs vezette egriek már javában melegítenek a parketten, a Pázmány csapata azonban egyelőre nem érkezett meg. Pedig szűk tíz perc, és kezdés.

20.30 – A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Keleti csoportjában második alkalommal lépnek pályára az egriek, akik a Leányka úti Eszterházy csarnokban ma 20.45-től látják vendégül a fővárosi Pázmány Péter Katolikus Egyetem gárdáját. A mérkőzés megtekintése ingyenes.