EKE-EHÖK-Szihalom: amatőrként a profik között az Eszterházy-kupán

A megye III. osztályú csapat először indul a Leányka úti csarnokban rendezendő 16. HB-Lab-Eszterházy-kupán.

A D-csoport tagjaként szombaton 8 és 11 óra között lép parkettre a 16. HB-Lab-Eszterházy-kupa felnőtt teremlabdarúgó-tornán a nagypályás bajnokságban szereplő EKE-EHÖK-Szihalom csapata. A megyei III. osztály Keleti csoportjában 6. helyen telelő gárda csapatkapitánya, Bíró Balázs először vezényli a szihalmiakat a rendezvényen, lévén, hogy az edzőként Váradi Attila irányította társaság újonc a mezőnyben.

– Hová taksálja csapatát a csoportban, amelyben a Gesztely FC, a Príma Beton és a HL-Lab DASE együttese szerepel?

– Nem igazán ismerjük a csoportunkban lévő ellenfeleket, így nem tudjuk még hová sorolni magunkat – rögzítette Bíró Balázs.

– Reálisan milyen esély ad a továbbjutásra?

– A csapatunk a megyei III. osztályban vitézkedik, míg ismerve az Eszterházy-kupát tudjuk, hogy itt félprofi/profi játékosok is pályára szoktak lépni. Így a reális célt a tisztes helytállás jelenti. Igaz, azért egy kispályás létszámban mi is összetudjuk szedni a csapat ügyesebb és rutinosabb felét, azaz titkon reméljük, képesek leszünk meglepetést is okozni.

– Nagy kihívásnak tekintik a tornán történő szereplést vagy „csak” az a cél, hogy focizzanak egy jót, és lehetőleg minél jobb eredményt érjenek el?

– A fő célkitűzést a csapatépítés jelenti. Amit garantálni tudunk, hogy a „harmadik félidőt” mi nyerjük. Ebben már a megye III-as rutin nekünk kedvez…

A csoportbeosztás