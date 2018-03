EKE: semmiből jött gyatra teljesítmény

A vereségen túl a center sérülése is gondot okoz Váczi Péternek.

A férfi NB I/B Zöld-csoportjának 20. fordulójában:

MAFC II–EKE-EGER-KOK

86–51 (22–16, 22–14, 25–10, 17–11)

Budapest, 150 néző. V.: Jurák, Bagi, Józsa.

EKE: Mészáros B. 2, Szabó G. 7/3, ILLÉS B. 13, SZICSÁK 13, Csákvári 3. Cs.: Veres D. 2, Beák B. 2, Ungi 7, Kiss B., Varga I. 2, Megyes, Papp B. Edző: Váczi Péter.

A 35 pontos vereségen túl az is fájó, hogy Szicsák Bence súlyosnak tűnő vállsérülést szenvedett. Egyelőre nem lehet tudni, mennyi kihagyás vár a fiatal centerre, ami az úgynevezett fiatal szabály miatt, bőven okozhat fejtörést a szakvezetésnek.

VÁCZI PÉTER: – Nekem az volt a megdöbbentő ebben a vereségben, hogy négy jó meccsből mentünk bele ebbe a napba, mégis úgy néztünk ki, mintha legalább zsinórban tizenkilenc vereséggel a nyakunkban érkeztünk volna. Nagyon lassan kosárlabdáztunk, harminccal kevesebb lepattanót hoztunk el, huszonegy távoli kísérletből mindössze egyet dobtunk be, ezzel pedig el is mondtam mindent a meccsről. A lélektanát nem értem ennek a semmiből jött gyatra teljesítménynek, mert volt most négy jó találkozónk, és tényleg nem volt előjele ennek a mai napnak.

KÖVETKEZIK: EKE-EgerKOK–Budafok, március 11., vasárnap, 17.00.