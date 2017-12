Elismerés: a gyöngyösi Csoszánszki is pályázik az Év Góljára

Januárban zárul az internetes szavazás első része, a legszebb tíz találat között gyöngyösi jelölt is akad.

A január 11-i M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán díjazzák az Év Gólját is, ahhoz azonban, hogy kiderüljön, melyik lesz az, az Ön segítségére is szükség van. Az Év gólját ugyanis a szurkolók választják meg. Ebben az évben tíz találat közül lehet választani, a jelöltek között megtalálható a gyöngyösi Csoszánszki Dávid is, aki még a Siófok ellen szerzett parádés gólt a strandlabdarúgó bajnoki döntőben.

A szavazás első része január 4-én zárul, ezután már csak a három legtöbb voksot begyűjtő jelölt marad versenyben.

Szavazz te is a legszebb találatra ezen a linken.