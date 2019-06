Élményt ad a vasutas Polónia-kupa

A nemzetközi tornán az utasokkal együtt ünnepelnek.

Ahogy az elmúlt negyven évben, úgy az idén is június végén, a vasutasnaphoz közeli időpontban rendezik a kétnapos Polónia-kupa labdarúgótornát. A rendezvény egykori alapító tagjai – a lengyel Hanylik Frantisek (PKP Zebrzydowice), a csehszlovák Bucskó Július (CSD Filakovo) és Haas Ján-Nerostek Ján (CSD Petrovice u Karviné) és Deák János (MÁV, Somoskőújfalu állomásfőnöke) – több mint négy évtizede állapodtak meg abban, hogy a határállomásokon rendszeresen, évente vasutas focitornát rendeznek.

A névadó, a Budapest–Varsó között közlekedő Polónia nemzetközi gyorsvonat azóta már más útvonalon közlekedik, de a futballtorna igazi értéke, hogy a visegrádi országokat érintő, Európában ritkaságnak számító rendezvény mára a vasutasok igazi szakmai és baráti kapcsolatává vált. A Polónia-kupa első mérkőzéseit 1979. június 14-én játszották Somoskőújfalun, a torna második fordulóját egy nappal később, a szomszéd határállomáson, Filakovón, azaz Füleken. A nemzetközi labdarúgótornára sok esetben ma is vonattal utazik a vasutas-delegáció, vasúti hálókocsiban és iskolai kollégiumokban alszanak, az étkezésről a „hadtápszolgálat” gondoskodik. A focitornát 1984-től négyéves ciklusokban mindig más határállomáson rendezik. Az elmúlt évtizedek hazai vasúti változásai miatt Somoskőújfalu helyett 2013-ban és 2017-ben új helyszínen, 2013-ban a Hatvani Lokomotív SE, 2017-ben a FC Hatvan pályáján rendezték a nemzetközi tornát Hatvan város polgármestere, Horváth Richárd és a MÁV Zrt. támogatásával.

Az idei 23 fős magyar vasutas-delegáció egyik szervezőjétől, Kökény Zoltántól, a hatvani forgalmi csomóponti főnökség vezetőjétől megtudtuk, hogy 2019-ben csütörtökön és pénteken Füleken játsszák a Polónia-kupa nemzetközi labdarúgótorna mérkőzéseit. A hagyományos kék-sárga mezben játszó Somoskőújfalu csapata először a hazaiak ellen, a címvédő, tizenhatszoros kupagyőztes Filakovo együttese ellen mérkőzik, a szlovák csapat most is esélyes akár a végső győzelemre is. A magyar csapat következő ellenfele a tízszeres kupagyőztes cseh Petrovice u Karviné lesz, másnap délelőtt pedig a kupát tizenegyszer elnyerő lengyel Zebrzydowice együttese ellen zárja a tornát.

Somoskőújfalu csapata négyszer volt kupagyőztes, legutóbb 2011-ben. A magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel vasutasok kupacsalogató plakátjai, kiadványai, a megnyitó ünnepségek pillanatképei, a mérkőzések jegyzőkönyvei, a játékosok, a játékvezetők névsora, a négy ország vasutasvezetőinek díjátadásai, nem utolsósorban sajtóvisszhangok, fotók is őrzik az örömfoci torna történetét. A negyvenegy éves rendezvény működő nemzetközi kapcsolat, és a szervezők mai is azt remélik, hogy az idén is elérik céljukat, azaz, hogy a vasutasok és a rendező városok jó hangulatban, élményt adó, jó kisugárzású mérkőzéseken, a szurkolókkal és az utasokkal együtt ünneplik a vasutasnapot.