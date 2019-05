Elődöntőt érhet a DAK elleni siker az Eger Heroesnak 

Kétszer játszanak keresztbe a nyugati csoport csapataival.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

A Powerade Divízió I. 5. fordulójának mérkőzése:

Eger Heroes–DAK Acél Gorillaz

Eger, Felsővárosi Sporttelep, szombat, 13.00.

A Hősök négy mérkőzést követően továbbra is százszázalékosak, viszont legutóbb a Budapest Cowbells II otthonában nagyon megszenvedtek a győzelemért. Az utolsó negyedben Elijah Fera és Dashon Ellison vált főszereplővé. Ez is jól példázza, hogy a Heroes offense még helyenként döcög, míg a defense annak ellenére is stabilan teljesít, hogy Szatmári Dániel sérüléssel bajlódik. A playoff szempontjából győzelmi kényszerben az egriek.

Az ellenfélnél Bachrathy Kornél vezetőedző remekül építette be a csapatba az újoncokat. Az offense Hegedüs Dániellel és Jeszenszki Dáviddal az élen szépen termeli a pontokat. A Gorillaz a Nyíregyháza Tigers elleni hosszabbításos vereség után Egerben javítana. A napi forma meghatározhatja a találkozó alakulását. Amennyiben az egrieknek sikerülne győztesen zárni a találkozót, vélhetően az elődöntőben is a dunaújvárosiak érkeznének.

A Keleti csoport állása

1. Eger Heroes 4 4 – 111–59 1.00

2. Nyíregyháza Tigers 4 3 1 100–62 0.75

3. Bp. Cowbells II 4 2 2 56–79 0.50

3. Bp. Titans 4 2 2 70–70 0.50

5. DEAC Gladiators 3 1 2 42–49 0.33

A Nyugati csoport állása

1. Szhely Crushers 3 3 – 119–20 1.00

2. Dújváros Gorillaz 4 3 1 137–52 0.75

3. Dabas Sparks 4 1 3 23–89 0,25

4. Bp. Wolves II 4 – 4 22–98 0.00

5. Bp. Eagles 4 – 4 21–123 0.00