Elrontotta végjátékát a hatvani kézilabdacsapat

Mindkét félidőben négygólos előnyt alakított ki a Hatvani KSZSE, de a kövesdiek jobban bírták a hajrát.

Mezőkövesdi KC – Hatvani KSZSE 26-23 (12-13)

Mezőkövesd, 250 néző, vezette: Haskó, Natkai

MKC: PÁSZTOR – JANCSÓ 4 (2), Fekete D., BODA, SZÖLLŐSI 4, KOVÁCS B. 8, Szabó D. 3. Csere: Varga I. (k), Csörgő 3, Gulácsi 2, Rosta B. 2, Dócs. Vezetőedző: Drizner Péter

Hatvan: HUDÁK – Répási 1, KOVÁCS P. 4 (1), Sándor, Szabó B. 3, Sipeki 3, Herczegh 4 (2). Csere: Szabó P., Veres 1, PADLA 4, Nagy B., Pintér, Molnár, Buday 1, Bali 2, Kométh. Vezetőedző: Bárány Zsolt.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/3

Kiállítás: 6, ill. 4 perc

Kizárás: Gulácsi (utolsó perces piros lap)

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-2, 13. perc: 2-6, 21. perc: 9-8, 28. perc: 11-13, 38. perc: 13-16, 44. perc: 17-19, 52. perc: 22-20, 58. perc: 23-22

Vereséggel kezdte az NB I/B-s bajnoki idényt a Hatvani KSZSE csapata. Az első fordulóban elmaradt a hatvaniak mérkőzése, akik a hét közben viszont egy kiélezett mérkőzésen továbbjutottak a második fordulóba a Magyar Kupában, miután idegenben legyőzték a Szigetszentmiklóst. A mezőkövesdi mérkőzés hazai góllal indult, de ezt követően a hatvaniak vezettek, az ötödik percben 3-2 volt az állás a javukra, majd mindkét oldalon rengeteg hiba következett és öt percre befagyott az eredmény. A gólcsendet Herczegh törte meg büntetőből, majd lendületbe jöttek a vendégek és négy góllal léptek el ellenfelüktől s tartották is a különbséget 8-4-ig. Ezután a hatvani hibákat kihasználva magukra találtak a kövesdiek, Bárány Zsolt időkéréssel próbálta megtörni a felzárkózásukat, de nem járt sikerrel. 9-8 után azonban ismét fordítani tudott a Hatvan, Buday, Padla, majd Herczegh találtak a kövesdi kapuba, s bár a szünet előtt mindkét oldalon volt számos lehetőség, ezek kimaradtak, így a félidőben egy góllal vezetett a Hatvan.

A második félidőt is a vendégek kezdték jobban, s bár egy időszakban nem tudtak túljárni Pásztor kapus eszén, végül növelték előnyüket, kihasználva, hogy ellenfelük számos labdát eladott és a lövéseik is rosszul sikerültek. 14-18 után azonban jött egy megtorpanás, a hazaiak elkezdtek fölzárkózni, s bár a játékrész derekán még három góllal vezetett a Hatvan, hét perc alatt 5-0-ás sorozatot produkáltak a kövesdiek, így a hajrához közeledve ők voltak kedvezőbb helyzetben. A vendégek igyekeztek és az 58. perc elején még 23-22 volt az állás, az utolsó percekben rengeteget hibáztak a vendégek, technikai hibát eladott labda, majd kimaradt hétméteres követett, ezeket pedig a hazai gárda könyörtelenül megbüntette és három góllal győzött.

Bárány Zsolt: – A legnagyobb hibát abban látom, hogy amikor megszerezzük az előnyt, dekoncentrálttá válik a csapatom, egyesek úgy gondolják, hogy megnyertük a mérkőzést. Ebben a katlanban, vagy bárhol, ha lehetőséget adok az ellenfélnek, hogy felkeljen a padlóról, az él vele és én kerülök padlóra. Gratulálok a Mezőkövesdnek, szépen küzdött, látszott, hogy nagyon akarja a győzelmet. Mi is szerettük volna, de nem volt az a tűz, rengeteg ziccert kihagytunk, ami megbosszulta magát. Minél előrébb szeretnénk végezni, hiszen a csarnokunkat nem tudjuk használni, össze-visszatudunk edzeni, többen dolgoznak is, de ez nem mentség semmire, nekünk nyernünk kell, dolgozni kell tovább. Nem jött jól, hogy az első fordulóban nem játszottunk, mi most csöppenünk bele az egészbe, föl volt turbózva az egész társaság és az utolsó percben mondták le a meccsünket. Volt ráhangoló kupameccsünk, de nem volt az igazi sajnos. Látszott, hogy nem vagyunk játékban, talán most megérkezünk. Nem szerencsés, hogy a Kecskemét jön a következő fordulóban, de igyekszünk. Vannak sérültjeink és bizonyos pozíciókban nincsenek cseréink, voltak most is, akik sérülésből visszatérve vállalták a játékot és ez látszott is.

Drizner Péter: – Állóképességben az ellenfél fölé nőttünk, mindkét félidő utolsó tíz perce a miénk volt. Kellett a fiatalos lendület és a rutinos emberek is, Pásztor Imi brutális tartást adott a csapatnak, de ez komoly csapatmunka volt. A második félidő elején kellett egy időkérés, ami nem a kézilabdáról szólt, de ha ez kell, hogy győzzünk, meg kell csinálni.