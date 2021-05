Energia, Eger: vendégkénti siker

Harminc gól esett a megyei I. osztályú bajnokság 23. fordulójának hét mérkőzésén.

MAKLÁR–EGER SE II. 1–2 (1–1)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 25 néző. V.: Májer Konrád (Széplaki, Nagy F.).

MAKLÁR: Ardai – Szeles, Noszek, Jónási, Besenyei R., Kovács B. (Jéger, 64.), Bálint, Vojtekovszki, Vaszilkó, Balog J., Utasi. Edző: Szabó András.

EGER: Kelemen – Fodor, Csuhay, Hadnagy, Lehóczky, Lázár, Pápai (Korsós I., 90.), Seres (Rabi, 65.), Nyilas (Péter Szabó, 73.), Rab, Kovács D. Edző: Vitányi László.

GÓL: Vojtekovszki (32.), ill. Kovács D. (11.), Hadnagy (85.).

JÓK: senki, ill. Kovács D., Rab, Kelemen.

SZABÓ ANDRÁS: – Ikszes mérkőzésen az első félidőben voltak lehetőségek. Most éreztem át, mit jelent az, ha hat játékos hiányzik. Nagyon sokat kell javulnunk játékban, ha pontot akarunk szerezni.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nagyon nehezen fordultunk rá erre a mérkőzésre. Az egész hetünk kaotikus volt, azonban már a mérkőzés előtt láttam a srácokon, hogy nagyon elszántak és átérzik a bajnoki fontosságát. Összességében játszottunk már jobban, de sokkal rosszabbul is. Most nagyon akartunk nyerni, így hiába volt inkább döntetlen szagú a derbi, végül sikerült elhozni a három pontot.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–EGERSZALÓK 2–0 (1–0)

Bélapátfalva, 70 néző. V.: Darók Attila (Lucián, Pásztory).

BÉLAPÁT: Erdei – Molnár G., Nagy D. (Telek, 60.), Bocsi (Konkoly, 86.), Harkály, Érsek M., Lakatos D. (Molnár R., 58.), Boros (Holló, 83.), Vona, Bársony, Jakab Ákos (Jakab Ádám, 46.). Edző: Horváth Tamás.

EGERSZALÓK: Varsányi – Nagy G. (Pusoma D., 80.), Lakatos P., Busai, Lezsák (Montvai T., 65.), Ficzere, Gallik (Hangácsi, 80.), Pelyhe (Ofella, 80.), Péter (Blaskó, 36.), Kaszás, Neumann. Edző: Sivák Sándor.

GÓL: Érsek M. (22.), Bocsi (77.).

JÓK: Bársony (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Lakatos P., Neumann, Busai.

HORVÁTH TAMÁS: – Az első félidőt végig támadva, a másodikban pedig taktikusan kinyitva az ellenfél védelmét, a két rúgott gólon kívül négy százszázalékos ziccerrel sikerült eltüntetni a két csapat közötti helyezésbeli és támogatásbeli különbséget. Gratulálok csapatomnak a sorban harmadik győzelemhez, amit ismét kapott gól nélkül sikerült lehozni. Gratulálok a ballagó Holló Ákosnak, továbbá a születésnapos Bársony Dánielnek és Veres Dénesnek!

SIVÁK SÁNDOR: – Két hibánkat kihasználta a hazai csapat és ezzel megnyerte a mérkőzést. Gratulálok a bélapátiaknak a győzelemhez!

PÉTERVÁSÁRA–GYÖNGYÖSHALÁSZ 1–1 (1–1)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep, 90 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Orosz).

PÉTERVÁSÁRA: Csák – Földi, Budveszel Benjámin, Sándor A., Szőllősi T., Oláh F. (Kovács Z., 81.), Ökrös (Rátóti, 78.), Eged, Czutor, Budveszel Benett (Oláh Sz., 63.), Hegedűs. Edző: Csatlós Tamás.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Szabó T. – Vernyik, Csomor (Patkós, 64.), Kiss I., Sőregi, Horváth V., Márkus, Nagy G., Tóth L. (Vidra, 73.), Jurecska, Nádudvari. Edző: Majzik Zoltán.

GÓL: Budveszel Benjámin (30. – 11-esből), ill. Horváth V. (5. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Vidra (77.).

JÓK: Sándor A., Földi, Czutor, ill. senki.

CSATLÓS TAMÁS: – Nagyon jó csapat ellen tudtuk megőrizni hét meccs óta tartó veretlenségünket úgy, hogy meghatározó játékosok hiányoztak a csapatunkból. Nem játszottunk jól, de akartunk és megérdemelten szereztünk egy pontot. Gratulálok a srácoknak!

MAJZIK ZOLTÁN: – A kínálkozó lehetőségeinket elpuskáztuk, így meg kellett elégednünk egy ponttal.

LŐRINCI–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT 5–0 (2–0)

Selyp, Lőrinci Spt., 50 néző. V.: Várallyay Miklós (Juhász Á., Derda D.).

LŐRINCI: Gedei K. – Szilágyi Á., Nyerges, Bogdán, Palaticzky (Gulyás O., 83.), Sulcz, Kerek, Gulyka, Gidály (Dávid, 90.), Zöldi, Híves (Török, 50.). Edző: Dukon Béla.

BESENYŐTELEK: Tiszolczki – Molnár Axel, Hajdu, Penti (Nagy L., 46.), Nagy G., Jónás, Pálfalvi, Maksó, Molnár András, Molnár T., Vámosi (Radócz, 65.). Edző: Nagy Endre.

GÓL: Gidály (3., 71.), Bogdán (20., 79., 91.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

DUKON BÉLA: – A héten harmadik mérkőzésünk volt, ahol a csapat kiválóan teljesített. Most kell nagyon szerénynek lenni. Öröm volt nézni a fiúkat, gratulálok nekik!

NAGY ENDRE: – Egy csapat volt a pályán, de azok sajnos nem mi voltunk. Olyan mélyre löktük magunkat, hogy ebből nem lesz egyszerű felállni. Gratulálok a hazaiaknak!

MARSHALL-ASE–FÜZESABONY 5–2 (2–0)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Derda József (Kántor, Motsidlovszky).

ANDORNAKTÁLYA: Bollók – Kollár, Borza, Danó, Nagy J., Madarassy, Hermann, Nagy V., Szabó L., Bárdos, Esztergomi. Edző: Szabó László.

FÜZESABONY: Bajzát – Tarnóczi, Godó, Póka, Pelyhe Cs., Nagy B., Fügedi, Takács, Karnizs, Gál D., Keresztesi. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Danó (10., 78.), Bárdos (17., 85.), Nagy V. (75.), ill. Nagy B. (80.), Karnizs (90.).

JÓK: Nagy V. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Nagy B.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Helyenként jó játékkal sikerült feltörni a szervezetten védekező fiatal abonyi csapatot. Győzelmünk nem forgott veszélyben.

BOCSI ZOLTÁN: – A mai napon jó edzőpartnernek bizonyultunk, a hazai győzelem megérdemelt. Itt szeretnék részvétet nyilvánítani az FSC elhunyt szakosztályvezetője, Trombitás István családjának! Nyugodj békében, Pista bá’!

HEVESTHERM-HEVESI LSC–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 0–4 (0–1)

Heves, 80 néző. V.: Varga László (Pádár, Forgó).

HEVES: Boros Á. – Fejes, Váradi Z., Somodi, Szabó G., Borics, Besenyei F. (Kóczián, 68.), Dalnoki G., Boros B., Daru (Botos Sz., 68.), Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GYÖNGYÖS: Iváncsik – Pilinyi, Galó D. (Marosi, 70.), Fekete B. (Rafael, 80.), Gulyás K., Balogh M., Csorba (Madarasi, 70.), Péntek (Czéh, 70.), Tatár (Gedei Á., 84.), Timon, Sándor B. Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Pilinyi (35.), Sándor B. (59., 62.), Csorba (68.).

JÓK: Váradi, Boros B., ill. Sándor B. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

BESENYEI FERENC: – Aki itt volt, az tudja, milyen mérkőzés volt, aki nem látta, annak most felesleges elmondani.

NAGY GÁBOR: – Nyertünk.

HERÉD–FELSŐTÁRKÁNY 6–1 (1–0)

Heréd, Markó Ferenc Spt., 80 néző. V.: Török Mihály (Lovas, Gergely).

HERÉD: Ritzl – Zsámboki (Juhász V., 83.), Tóth M., Erdei V. (Tóth D., 66.), Szabó B., Balla (Szegedi, 80.), Ivony A., Gál Sz., Tari, Fótos, Ivony Ö. (Birtalan, 83.). Edző: Molnár Zoltán.

FELSŐTÁRKÁNY: Sütő – Csontos (Kis J., 78.), Németh A., Balázs, Balog Z. (Nagy T., 66.), Lakatos M. (Szerencsi, 72.), Tanner (Oláh T., 83.), Penczner, Csikos, Kádár, Percze. Edző: Hegyi Sándor.

GÓL: Ivony A. (9. – 11-esből, 49., 68.), Tóth D. (83., 84.), Tari (89.), ill. Nagy T. (91.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. mindenki.

MOLNÁR ZOLTÁN: – Gratulálok a srácoknak a három pont begyűjtéséhez, de az eredmény ellenére dicséret illeti ellenfelünket is. A tárkányiak elsősorban az első félidőben kellemetlen perceket okoztak nekünk. A második félidei herédi hengerrel azonban nem tudtak mit kezdeni.

BALÁZS TIHAMÉR: – Ahhoz nem fér kétség, hogy a jobbik csapat nyerte a mérkőzést, de az első félidőben akár mi is vezethettünk volna. Sajnos a második játékrész elején gyors két gólt kaptunk egyéni hibából, ez meg is pecsételte a sorsunkat. Gratulálok az egész csapatnak! Aki itt volt, becsülettel küzdöttünk, de ma csak ennyire tellett.

