Fiatalok és sportszerű edzők, játékosok a megyei díjazottak.

Az utánpótlás bajnokságok legjobbjait és a sportszerűségben elöljárókat díjjal jutalmazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatósága és a Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítvány kuratóriuma.

– A minimális célt az jelenti, hogy a fiatalok érezzék a megbecsülést, a feléjük áradó szeretetet és iránymutatásként szolgáljunk a felnőtt kori kiteljesüléshez – emelte ki az MLSZ Heves megyei társadalmi elnöke, egyben a Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jakab Gábor a kuratóriumi tag Péczely Szabolccsal és az MLSZ megyei igazgatójával, Vojtekovszki Csabával együtt huszonöt kategóriában adott át elismeréseket az utánpótlás legjobbjainak és a sportszerűségből jelesre vizsgázott futballistáknak és sportszakembereknek.

A Megyeháza Barkóczy termében az ugyancsak kuratóriumi tag Juhász Andrásné a rendezvény háziasszonyaként köszönhette a fiatal labdarúgó edzőit is, de tisztelét tette a mátraballai illetőségű Kis Károly, aki idén is felajánlott fel egy különdíjat. A serlegekből ketten dupláztak. A Lőrinci VSC trénere, Maksa Róbert nemcsak az Év utánpótlás edzőjének járó és Virág Zsoltról elnevezett trófeát vehette át, hanem Fair Play-díjban is részesült.

A másik jutalom-halmozónak Torma Péter számított. A z andornaktályai Marshall-ASE futballistája az U19-es korosztály legjobbjaként fogadhatta a gratulációkat, valamint ő kapta a Kis Károlyhoz kötődő elismerést.

Jakab Gábor arról is említést tett, hogy nemcsak a fiatal szakemberként, 2016 decemberében elhunyt Virág Zsolt nevét őrzi immár serleg, hanem dr. Csomós Tamásról sem feledkeznek meg, aki idén távozott tragikus hirtelenséggel az élők sorából. A bejelentést „Csomi” fia úgy hallhatta, mint U11-es futsal-díjazott.

A 2017/2018-AS DÍJAZOTTAK

Futsal, leányok. U11: Kalcsó Mirella (Hatvani Góliát DSE). U13: Csernák Fruzsina (Gyöngyösi AK). U15: Tóth Mercédesz (FC Hatvan). Női felnőtt: Nagy-György Hanna (Gyöngyösi AK).

Fiúk, U11: Csomós Tamás (Gyöngyösi AK). U13: Jacsó Dávid (Eger Plútó SE). U15: Gyuris Aurél (Energia SC Gyöngyös). U17: Botos Szabolcs (Gyöngyösi AK). U19: Molnár András Máté (Eger SE).

Női bajnokság, U17: Huszár Viktória (Eger SE).

Nagypálya, U14 Észak: Pusoma Renátó (Pétervására SE. U14 Kelet: Bozó Kornél (Eger SE). U14 Nyugat: Csernyik Olivér (Energia SC Gyöngyös). Megyei U16 Kelet: Fazekas Martin (Füzesabony). Megyei U16 Nyugat: Kanalas Kevin (Energia SC Gyöngyös). Megyei II. osztály U19 Kelet: Mohácsi Márió (Domoszló SK). Megyei II.o. U19 Nyugat: Orosz Tamás (Lőrinci VSC). Megyei I. osztály, U19: Torma Péter (Marshall-ASE). Különdíj: Torma Péter (Marshall-ASE). A díjat felajánlotta és átadta Kis Károly korábbi NB I-es edző, Heves megye nagykövete.

Az Év utánpótlás edzője: Maksa Róbert (Lőrinci VSC).

FAIR PLAY-DÍJAZOTTAK

Kárász Benjámin sportszakember (MSE-Egercsehi, megyei U15 Nyugat).

Szabó Dávid játékos (Egerszóláti SK, megyei II. o., U19 Kelet).

Nagy Ádám sportszakember (Gyöngyöstarjáni KSK, megyei U17 Nyugat).

Barta Kincső játékos (Eger SE, megyei U18).

Maksa Róbert sportszakember (Lőrinci VSC, megyei I. o. U19).

Példamutatás az utánpótlásnak

A Fair Play-díjak odaítélése során elsősorban a sárga, piros lapok és a mérkőzések után kitöltendő Fair Play-lapok eredményeit vették figyelembe. Az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága elkötelezetten támogatja a Fair Play szellemiségét, amellyel az a cél, hogy a felnőtt bajnokságokban díjazott csapatok példát mutassanak az utánpótlás tagjai számára is. A 2017/18-as Fair Play-díjas csapatok. Megyei I. osztály: Maklár SE. Megyei II. osztály, Kelet: Eger SE II. Megyei II. o., Nyugat: Lőrinci VSC. Megyei III. osztály: EKE-EHÖK-Szihalom.

