Erős kerete lesz az Eszterházy SC-nek

A Csomós Anna, Dohány Vanda párost további tehetségek követhetik.

A nyár eleje mindig a következő évi keretek kialakítása miatt jelent izgalmas időszakot a csapatsportágakban. Az élvonaltól búcsúzni kényszerült Eszterházy SC női együttesénél már nagyon előrehaladott folyamatokról lehet beszámolni. Az már a Kisvárda elleni, utolsó hazai bajnoki összecsapás óta köztudott, hogy Borbély Márta, Hanczvikkel Zsanett, Juhász Renáta és Sallai Nikolett másik klubnál folytatja, vagy éppen szünetelteti aktív pályafutását. Ugyanakkor a 2018/19-es állomány többi tagja a következő szezonban is marad.

Az erős mag biztonságérzete már csak amiatt is biztosnak tűnt, mert Győrffy Alexandra, Leiner Bettina, Sári Barbara, Buzsáki Nikolett, Petrovics Gerda, Bocsi Szonja és Kobela Tamara tavaly ilyenkor kétéves szerződést írt alá az egyetemistákhoz. A többiekkel hosszabbítani kellett, de Bernát Dorina, Bíró Eszter, Brettner Zsófia, Iván Emese, Kuti Bettina, Pados Mónika és Sepsi Réka is igent mondott a közös folytatásra. Mindez tizennégy felnőttkorú játékost jelent, akik mellett továbbra is ott lesz a két saját nevelésű fiatal, az NB I-ben is bemutatkozott Csomós Anna, Dohány Vanda páros, ráadásul őket további tehetségek követhetik.

Érkezőkről egyelőre nem érkezett információ a Debre Viktor és Rutka Péter irányította alakulattól, ám már akadnak új aláírók, de a kilétük felfedésére a nyári felkészülés első napján (július 22.) esedékes szezonindító sajtótájékoztatóig várni kell.

Az Eszterházy SC 2019/20-as kerete

KAPUSOK: Győrffy Alexandra, Leiner Bernadett

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Bernát Dorina, Bíró Eszter, Bocsi Szonja, Brettner Zsófia, Buzsáki Nikolett, Csomós Anna, Dohány Vanda, Iván Emese, Kobela Tamara, Kuti Bettina, Petrovics Gerda, Pados Mónika, Sári Barbara, Sepsi Réka

EDZŐK: Debre Viktor és Rutka Péter