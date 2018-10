Erős Pécs ellen tart főpróbát a ZF

Három nappal a hétvégi Magyar Kupa-selejtezők után ismét az első osztályú bajnokságban vár megmérettetés a ZF-Eger férfi együttesére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A férfiak OB I. A-csoportjának 3. fordulója:

ZF-Eger (1.)–PVSK-Mecsek Füszért (5.)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 19.00. V.: Csanádi Zs., Vogel G.

Három nappal a hétvégi Magyar Kupa-selejtezők után ismét az első osztályú bajnokságban vár megmérettetés a ZF-Eger férfi együttesére. Tóth Bendegúzt, a sárga-kékek játékosát elsőként arról kérdeztük, milyen állapotban várják a bajnoki találkozót.

– Kaptunk másfél nap pihenőt, annak elégnek kell lenni a regenerálódáshoz – válaszolt a 25 esztendős vízilabdázó. – Azért is dolgoztunk keményen a felkészülés kezdete óta, hogy ne okozzon gondot az ilyen feszített tempójú menetrend. Más kérdés, hogy a Pécs együttesében olyan ellenfél látogat hozzánk, amely szerintem, bármelyik hétvégi ellenfelünknél erősebb. Fiatal, gyors, brusztos csapat, és biztosan nem lesz egyszerű legyőzni őket, de mi jobb játékosállománnyal rendelkezünk, ezért meg kell oldani a feladatot. Fél szemmel már a hétvégi, Dimano Moszkva elleni mérkőzésre is tekintünk. A szerdai találkozó az orosz elleni mérkőzésre való felkészülést is szolgálja, amire nagyon fontos összecsapásként tekintünk.