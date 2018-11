ESC: a pontszerzés lendületet adna

Továbbra is sok sérültet tudhat a soraiban az újonc.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A női NB I 9. fordulójának mérkőzése:

BÉKÉSCSABA (13.)–ESZTERHÁZY SC (14.)

Békéscsaba, szombat, 18.00. V.: Marton, Szabó E.

A 2018-as év utolsó bajnoki mérkőzésére azzal a céllal utazik Békéscsabára az Eszterházy SC csapata, hogy megszerezze első pontjait az élvonalban. Az egyetemisták legutóbb két hete léptek pályára, a Vácon elszenvedett 36–18-as fiaskó után pedig elsősorban a védekezést próbálták kijavítani a rendelkezésre áll edzésidőben.

Attól függetlenül, hogy a tabellán utolsó előtti, és utolsó helyezett gárdája néz egymással farkasszemet, nem mondhatni, hogy ugyanolyan esélyekkel lépnének pályára a felek, elvégre is a viharsarkiak eddig már több mérkőzésen is eredményesnek bizonyultak. A Budaörs legyőzése és az Érddel szembeni döntetlen három pontot ér a lila-fehéreknek, ami azt jelenti, hogy függetlenül a szombati találkozó végeredményétől, biztosan a tabella utolsó pozíciójában fordulhatnak az újévre Debre Viktor és Rutka Péter tanítványai. Az esetleges idegenbeli pontszerzés ugyanakkor akár jelentős lendületet is adhatna a sikeres folytatáshoz. Más kérdés, hogy továbbra is sok sérültet tudhat a soraiban az újonc, vagyis ezúttal is nehéz meccs előtt áll az ESC.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA