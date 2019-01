ESC–FTC: „az összkép teljesen pozitív”

Ez a mérkőzés is arról szólt, mint a Győr elleni.

A női NB I 13. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 16–31 (6–17)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 950 néző. V.: Őri, Pozdena.

ESC: Győrffy – Sári 2, Buzsáki, Hanczvikkel, Kobela 3, Petrovics 5, Sallai. Cs.: Leiner – Juhász R. 1, Bocsi 1, Pados, Brettner 1, Sepsi 3, Borbély. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

FTC: Bíró – Lukács 4, Klujber 4, Kovacsics 2, Mészáros R. 1, Háfra 3, Schatzl 3. Cs.: Szemerey – Klivinyi 2, Horváth D., Farkas K. 1, Márton G., Pena 6, Faluvégi 4, Zsiborás 1. Edző: Elek Gábor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–4, 12 p.: 2–7, 18. p.: 4–10, 24. p.: 5–14, 36. p.: 8–20, 42. p.: 10–21, 48. p.: 12–26, 54. p.: 14–29

KIÁLLÍTÁSOK (kétperces): 4, ill. 4 perc

HÉTMÉTERESEK: 2/1, ill. 4/2

DEBRE VIKTOR: – Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy vendégül láthattuk a Ferencvárost, mint ahogy négy napja a Győrt. Ellenfelünk hasonlóan hozzánk, nagyon sok fiatal magyar játékost alkalmaz, ami örömteli, különösen, hogy ilyen szintet képvisel. Ez a mai mérkőzés is pontosan arról szólt, mint a hétvégi, hogy próbáljuk meg a lehető legjobb módon megnehezíteni a rivális dolgát. Ez ma is sikerült, bár a csapatunknak néhány nap leforgása alatt két ilyen mérkőzés egy kicsit sok, és még hátra van hétvégén egy kisvárdai fellépés. Nem vagyunk ehhez hozzászokva, nem is játszottunk így soha. Az első félidőben nagyon bátortalanak voltunk és hitehagyottak, de fordulás után már fel tudtunk pörögni és mutattunk szép megoldásokat is.

ELEK GÁBOR: – Az volt a fő feladatunk, hogy próbáljuk meg húsz gól alatt tartani az ellenfelünket, és ezt meg tudtuk oldani, aminek nagyon örülök. Összességében a támadójátékunk sebességével elégedett lehetek, a pontosságával kevésbé. Az összkép teljesen pozitív mind a fogadtatás, mind a közönség, mind az eredmény szempontjából. Tényleg öröm volt ma itt lenni, sok sikert kívánok az egrieknek ahhoz, hogy elérjék céljaikat.

A mérkőzésről élő eredménykövetést adtunk.

