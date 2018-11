ESE II: cél a hibacsökkentés

Szabó nem beszélt mellé, Gyárfás a hitre alapoz.

Az alsóházban helyet foglaló csapatok egymás elleni csatája került fókuszba a megyei I. osztályú bajnokság 14. fordulójában.

SZOMBAT, 13.00:

BERG SYSTEM-EGER II (16.)–BORSODNÁDASD (13.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Horváth M.).

Az osztályban újoncként sereghajtó egriek sorban öt vereséget követően javítanák a mérlegüket.

SZABÓ BÉLA, az egriek játékos-edzője: – Nem szokásom a mellébeszélés. Jobb eredményekre számítottunk az eddigieknél. Egyértelmű, ha pontokat akarunk szerezni, akkor a helyzeteinket sokkal jobb arányban kell kihasználnunk és az egyéni hibákat minimálisra kell csökkenteni. Hiába játszunk jól a meccseink túlnyomó részén, ezért pontokat nem adnak. Ezen szeretnénk változtatni az utolsó hazai fordulóban.

Sérült: Dóczi. Eltiltott: –

GYÁRFÁS GÁBOR, a BLASE játékos-edzője: – A legutóbbi két idegenbeli fellépésünk finoman fogalmazva sem sikerült túl jól, bár a hatvani „hetes” csupán a két klub közötti reális különbséget tükrözi. Az utolsó két fordulóban többé, kevésbé a mi súlycsoportunkba tartozó csapatokkal találkozunk, és igyekszünk ezekből az összecsapásokból a maximumot kihozni. Biztos vagyok abban, hogy meg van a srácokban az, ami egy idegenbeli sikerhez szükséges, de ezt nekik is el kell hinniük. Ha ugyanazt a stabil, de egyben bátor játékot tudjuk játszani, ami az otthoni mérkőzéseinken jellemez minket, és tudunk csak a futballal foglalkozni, akkor házon kívül is sikeresek lehetünk. Az egriek helyezése nem téveszt meg bennünket, tudjuk, hogy jó képességű játékosokból áll a gárda, ennek ellenére pontért, pontokért utazunk.

Sérült: Juhász Cs., Ambrus, Csépányi-Barczi. Eltiltott: –.

Egyéb ok: Szabó S., Fáklya.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)–MARSHALL-ASE (5.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Harnos Csaba (Berecz, Lovas).

Az energikus gyöngyösiek vitathatatlanul a szezon meglepetéscsapatának számítanak, amely gárda veretlenül menetelve tapad az éllovas hatvani együtteshez. Furcsa módon azonban miközben idegenben mind a hat meccsét megnyerte Nagy Gábor csapata, addig a Sport úton három remi is becsúszott. Az andornakiak a saját pályát elhagyva fele annyi pontot gyűjtöttek, mint otthon. Vagyis esélyesebb az ESC, de az ASE nehéz dió lesz.

HEVESTHERM-HEVES (6.)–FC HATVAN (1.)

Heves. V.: Janitz Gergő (Deme, Bíró).

Sorban három kudarc után a Pétervására ellen nem győzelemmel, hanem vereséggel felérő döntetlent ért el a hevesi gárda. A Hatvannal szemben az iksz már feltétlenül sikernek számítana, ami ugyan nem lehetetlen vállalkozás, de ahhoz az eltiltását letöltő Besenyei Ferenc vezérletével százhúsz százalékra lenne szükség mindenkitől úgy, hog közben a látogatók nagyon rossz napot fognak ki.

PÉTERVÁSÁRA (9.)–MAKLÁR (11.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Debreczeni Krisztián (Dajkó, Kecskés).

A péterkeiek inkább felfelé tekintgetnek a tabellán, mint sem lefelé, lévén, hogy a mezőny első felébe vágyik a gárda. Ettől azonban még tény, hogy a makláriak csupán négy pontra állnak a házigazdáktól, és győzelem esetén egészen közel kerülnének a hazaiakhoz. A számok azt is mutatják, hogy a látogatók idén ősszel még nem nyertek, a Pétervására viszont otthon eredményesebb.

FELSŐTÁRKÁNY (4.)–BESENYŐTELEK (7.)

Felsőtárkány. V.: Lucián János (Orovecz, Juhász Á.).

Tizenkettő, illetve kilenc pont. Ez a két csapat legutóbbi négy mérkőzésének eredménye, azaz a győztes forma az idény utolsó harmadára csak kialakult. A tárkányiak ezzel együtt és a hazai pálya miatt is favoritnak számítanak a Besenyő ellen, hozzátéve: minden ötletre szükség lesz a vendégvédelem feltörése érdekében.

LŐRINCI (3.)–EGERSZALÓK (12.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Klenovics Patrik (Palásti, Nováki).

A Füzesabonnyal szembeni, nyögvenyelősre sikerült múlt heti győzelem talán felébresztette a lőrincieket. Mert, ha a dobogón akar zárni az újonc, csak úgy sikerülhet, ha az Egerszalók esetében nem a helyezést nézik a hazaiak. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, a vendégek hat idegenbeli meccsen csupán két pontot gyűjtöttek.

FÜZESABONY (14.)–HERÉD (10.)

Füzesabony. V.: Jávorszki Zoltán (Csathó, Lakatos).

Túl sok keserűség jutott már idén az abonyiaknak ahhoz, hogy az élet valamit ne adjon vissza. Ez persze nem feltételezi azt, hogy ennek ezúttal kell bekövetkezni, viszont ősszel az utolsó lehetőség arra, hogy a hazai nézők kapjanak valami szívmelengetőt a csapattól. Nyilván ezt leginkább a győzelem jelentené, amihez lesz egy-két szava a Herédnek.

VASÁRNAP, 13.00:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (8.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)

Gyöngyöshalász. V.: Mencsik László (Tamasi, Sohajda).

Az andornaktályai vereség nagyon nem illett bele a gyöngyöshalászi „képbe”. Mielőtt azonban a válság szó előkerülne, gyorsan jöhet a cáfolat, a bélapátiak ellen egyértelmű esélyes a házigazda. Ha viszont nem érkezik a siker, egy-két harangkongatás lehet, hogy felhallatszik. Eközben a vendégek azért szorítanak a pályán kívül, hogy társuk, vezetőjük, mindenesük, Bársony Dániel túl legyen balesete utáni újabb műtéten.

