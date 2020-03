„Ésszerű döntés született” – az első Heves megyei reakciók az olimpia elhalasztásáról

Az olimpiai álmokat szövögető Heves megyei sportolók nem bánkódnak: egyöntetű vélemény, hogy helyes döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amikor a tokiói olimpiát a jövő évre halasztotta.

– Természetesen nem örültem a bejelentésnek, hiszen egész évben erre a versenyre készültünk – fogalmazott az Egri Úszó Klub versenyzője, Békési Eszter. – A NOB mérlegelt és döntött, amit nekünk el kell fogadni, hiszen az egészségünk a legfontosabb. A jövőben is ugyan ilyen alázattal végzem a munkát.

Holló: több esélyt látok

Békési klubtársa, Holló Balázs is üdvözölte a halasztást.

– Örülök a döntésnek, bár hozzáteszem, számomra még elég kilátástalannak tűnt az olimpiai részvétel – tette hozzá. – Egy versenyszámban ugyanis mindössze két magyar induló lehet, és abban a számban amiben nekem is lenne esélyem kijutni négy társamnak van A-szintje. Azzal hogy az országos bajnokságot is elhalasztották, elúszott a lehetőség is, ugyanis nekem a negyedik időm van és a ob-n akartam ezen változtatni. A halasztással több esélyt látok a szereplésre és remélhetőleg addigra a világ is kilábal ebből a vírusból.

Magyari: nem lepett meg

A ZF-Eger OB I-es női csapatának válogatott kapusa, Magyari Alda derűlátó a jövőt illetően.

– Őszintén szólva nem lepődtem meg, ésszerű döntés született – vélekedett. – Bennem már korábban megfogalmazódott a halasztás lehetősége. Arra összpontosítok, hogy ha „lecsengett” a vírus, kellő időnk lesz edzeni és felkészülni. Addig hazai vizeken kell kihozni magunkból a legtöbbet!

Oláh: örülök a döntésnek

Az ökölvívó Oláh Eszter szerint rengeteg bizonytalanság oszlattak szét a szervezők.

– Sajnos a jelenlegi helyzet azt mondatja velem, hogy helyén való döntés született – jelentette ki az Egri Városi Sportiskola (EVSI) versenyzője. – Minden sporteseményt elhalasztottak, beleértve a kvalifikációs viadalokat is, ami bizonytalanná teszi a kijutást. Arról nem is beszélve, hogy a felkészülés sem lett volna ideális. Örülök a döntésnek.

Virág: kitartást kívánok!

A Heves Megyei Birkózó Szövetség elnöke, a Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a 2008-as olimpikon Virág Lajos kitartásra buzdította a sporttársadalmat.

– Az elmúlt hetek küzdelmei a „láthatatlan ellenféllel” sajnos egyre inkább abba az irányba mutattak, hogy szoknunk kell a Tokio 2021 kifejezést – fogalmazott a 2005-ben vb-ezüstérmes, 42 esztendős sportvezető. – Senkinek nem lehetett könnyű ezt a döntést meghoznia, de a Fair Play, a biztonság és az ésszerűség győzedelmeskedett. Kívánok minden olimpikonnak és felkészítőiknek kitartást és egészséget a következő időszakra, hogy álmaik megvalósulhassanak jövőre!

