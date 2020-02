Eszterházy-rajt az orosháziaknál visszatérő irányítóval

Orosházán játszik a női NB I/B Keleti csoportjának 12. fordulójában az egri együttes.

OROSHÁZI NKC (5.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Orosháza, vasárnap, 18.00. V.: Kovács-Sebők, Réti.

Két hónap téli szünetet követően folytatódik pontvadászat az Eszterházy SC együttesének, méghozzá papíron semmiképp sem könnyűnek ígérkező találkozóval. Az Orosháza hazai környezetben mindig veszélyes ellenfél, nem egy élcsapat „fázott” már meg a Viharsarokban az elmúlt években. Ilyen szempontból az egrieknek is lehet kellemetlen emlékük a helyszín miatt, 2016. májusában például az utolsó fordulók egyikén elszenvedett vereséggel csúszott ki a hőn áhított bajnoki cím. Azóta minden egymás elleni párharcot az egyetemisták nyertek, akik most is listavezetőként érkeznek a tavaszi nyitányra.

Nagy visszatérője is lesz az együttesnek, mivel a térdszalag-szakadása után hozzávetőleg egy év után játszhat ismét bajnoki mérkőzést az irányító Petrovics Gerda, aki nélkül egyébiránt ősszel hazai környezetben kilenc góllal bizonyult jobbnak (36–27) az Eszterházy SC gárdája.

