Eszterházy SC: a fiatal játékos türelemmel lábadozik

Amikor a balszerencsét emlegetjük, akkor az Eszterházy SC sportolói közül alighanem Csomós Anna nyújtaná a legmagasabbra a kezét. A november második felében az ESC ifjúsági csapatának egyik mérkőzésén serülést szenvedő játékosra alaposan rájárt a rúd az elmúlt időszakban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Az említett utánpótlás meccsen a jobb térdében az oldalszalag nyúlt meg annyira, hogy az esetet másfél hónapos kényszerpihenő követte. Január elején ismét edzésre jelentkezett a felnőtt együttesnél is kerettag fiatal, de a foglalkozások során kiderült, még mindig nem az igazi az a láb. Azután következett az a február eleji edzés, amire azóta sem szívesen gondol vissza senki, aki látta, mi történt.

– Egy rossz mozdulat következményeként, egyszerűen összecsuklott a lábam – emlékezett vissza az esetre Csomós Anna. – Már akkor érezhető volt, hogy nagy lesz a baj. Túl estem az MRI-vizsgálaton, ami megmutatta, hogy a keresztszalaggal és porccal is probléma van. Március 6-án Tatán Berkes professzor megoperált, ami elég gyors volt és szerencsére komplikációmentes. Két nappal a műtét után haza is mehettem, és azóta is otthonomban tartózkodom a családommal.

Csomós Panka így egy hosszú időszak elébe néz, ezzel együtt azt is elmondta, miként éli meg a világjárvány miatt bevezetett intézkedéseket.

– A műtét első hetében kizárólag a kórházban megmutatott gyógytornát végezhettem – folytatta a májusban 18. életévét betöltő kézilabdázó. – Ez az időszak elég nehéz volt, pláne, hogy az operáció utáni napon még elég komoly fájdalmaim voltak. Március elején műtöttek, viszont mostantól kezdhetek majd el mozogni. A gyógytorna fontos részét képezi a rehabilitációnak, de a biciklizésre is komoly hangsúlyt tervezek fektetni. Egyelőre nem is tudtam volna iskolába menni, ezért a kialakult helyzet miatti távoktatásnak köszönhetően legalább nem maradok le a többiektől. Viszont nem mehetünk el otthonról, így a gyógytorna is nehezebbé válik. Ettől függetlenül igyekszem türelmes lenni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy rendben menjen a rehabilitáció. Az biztos, hogy sokára lesz, míg újra kézilabdázhatok.