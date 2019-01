Eszterházy SC: a meccs végi taps a cél

A közönség testközelből nézhet brutálisan erős alakulatot.

A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC csapatának egri fellépése igazi sportcsemegét jelenthet a telt házas körcsarnok közönségének.

A női NB I. 11. ­fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (14.)–GYŐRI AUDI ETO KC (1.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Marton Zs., Szabó E.

Nem akármilyen műsorszámmal kezdi a 2019-es esztendőt az Eszterházy SC csapata, ugyanis az egri gárda egy hét leforgása alatt fogadja a bajnoki, és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC gárdáját, valamint a másik magyar „kirakatcsapatot”, az FTC együttesét.

Elsőként szombat este a Rába-parti gárda teszi tiszteletét a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A nagy érdeklődésre való tekintettel fogadják a világ legjobbjait az érsekkerti létesítményben Petrovics Gerdáék. Mivel péntek reggelre az összes belépő gazdára talált, holnap nem nyit ki a pénztár a helyszínen. A várakozás óriási, ami nem csoda, mert mégiscsak a világklasszisokkal teletűzdelt ETO lesz a vendég.

– Az ember mindig ilyet kíván az új év legelején – vezette fel kissé ironikusan a találkozót az egyetemisták vezetőedzője, Debre Viktor, tekintve, hogy a feladat minden lesz, csak nem könnyű. – A viccet félretéve, kezdhettünk volna könnyebb ellenféllel is, de nekünk most ez jutott. Úgy gondolom, ennek is örülni kell, mert egy nagyon erős csapat érkezik hozzánk, és a helyi közönség testközelből nézheti meg ezt a brutálisan erős alakulatot. Mondhatnám, hogy készen állunk a feladatra, ám az az igazság, hogy a mi csapatunknak lehetetlen felkészülni egy ilyen győri társaságra, mert nekünk közel sincsenek ilyen játékosaink. Ilyen szinten ezt nagyon nehéz megoldani, és elég csak belegondolni, ha más NB I.-es klubokkal szemben is van lemaradásunk, akkor milyen lehet a Győrrel szemben. Ellenfelünk tele van világklasszisokkal, és csapatként is nagyon jól működik, elég, ha csak valaki látta a szerdai, Fradi elleni mérkőzését. Más kategória ez, ezért nekünk egyértelműen a tisztes helytállás lehet a célunk, és hogy jól szórakozzon a közönség, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy amiért most a világ egyik legjobb együttese nálunk lép pályára, az az egri lányoknak köszönhető.

Ezek az egri lányok pedig valódi sportcsemegével ajándékozzák meg Eger város kézilabda-rajongóit, amiért mindenképp hálásak lehetünk nekik. A klub hivatalos honlapján többek között a kapus, Győrffy Alexandra is megragadta ezt a gondolatot, mint ahogyan azt is ­kijelentette, az eredmény itt másodlagos, ugyanis az igazi mértékadó a közönség lesz. Hogyha a meccs végén megtapsolja a publikum a remélhetőleg magából mindent kiadó házigazdát, akkor elégedettek lehetnek a játékosok.

– Ez így igaz, én is azt kérem a lányoktól, hogy legyenek bátrak, élvezzék az egész meccset, legalábbis azt gondolom, hogy nagyon mást nem kérhetek most tőlük – folytatta gondolatait Debre Viktor. – Persze, meg kell próbálni minél jobb eredményt elérni, de az a legfontosabb, hogy, amikor lejönnek a játékosaim a pályáról, akkor ne legyenek szomorúak, és érezzek azt, hogy mindent megtettek és mindent kiadtak magukból.

Pinteára már most fel lehetett nézni

A győrieknél az FTC ellen mutatkozott be Crina Pintea. A nyolc gólig jutott hórihorgas román játékos remek teljesítményt nyújtott. – Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó játékkal tudtam segíteni a csapatomat. Ez annak is köszönhető, hogy az első pillanattól kezdve a csapattársaim, a klubalkalmazottak, mindenki nagyon pozitívan fogadott és a segítségemre volt – jelentette ki a 192 centis beálló.

