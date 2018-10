Eszterházy SC: az utolsó hazai mérkőzés

A női NB I 7. forduló mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (14.)–DUNAÚJVÁROSI KKA (12.)

Eger, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00. V.: Sándor, Szikszay.

A 2018-as naptári év utolsó hazai mérkőzését játssza az Eszterházy SC csapata. A Dunaújváros elleni találkozót követően már csak két idegenbeli összecsapás marad a téli szünetig. A női szakágban a különböző világesemények mindig decemberre datálhatók, ezért november második felétől már nem szerepel tétmeccs az élvonalbeli klubok versenynaptárában.

Vagyis az újvárosiak szembeni mérkőzéssel egy időre elbúcsúzik a hazai pályától Debre Viktor és Rutka Péter együttese, de egyáltalán nem mindegy, miként teszik ezt a lányok. A tabellán mindössze két pont választja el egymástól a két alakulatot, ami azért csalóka, mert a DKKA egy meccsel kevesebbet játszott, ráadásul azokat is olyan riválisokkal szemben, mint a Fradi és a Győr. Alapvetően ismét nehéz mérkőzésre lehet számítani, amelyről hárman hiányoznak majd. „Állandó távolmaradóként” Kuti Bettina és Pados Mónika továbbra is műtét utáni rehabilitációját tölti, de az elmúlt hét egyik edzésén kisebbfajta lábsérülést szenvedő Vörös Szimonettának is ki kell hagynia a csatát.

A többiek rendben várják a hétvége feladatát, amelyen elsősorban a védelem hatékonyságát kell megoldani, a legutóbbi találkozókon legalábbis az ütközések számával is probléma adódott.