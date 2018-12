Eszterházy SC: büszkék lehetnek magukra

Kiváló hangulatban telt a NB I-es gárda évzárója.

Gyakran ismételte önmagát Debre Viktor, amikor azt mondta az Eszterházy SC NB I-es női csapatának tagjainak, hogy legyenek magukra büszkék.

Az élvonalbeli gárda vezetőedzőjének gondolataihoz némileg más megközelítésben csatlakozott az Eszterházy Károly Egyetem rektora, az Eszterházy SC elnöke. Dr. Liptai Kálmán úgy vélte, hogy nem csak a lányoknak kell saját magukra büszkének lenniük, hanem mindenki másnak is rájuk. Merthogy a 2018-as év valóban kiemelkedő eredményeket hozott, elegendő csak az NB I/B-s bajnoki címre, vagy éppen az élvonalban megszerzett első győzelemre gondolni.

A jó hangulatban elköltött vacsorát követően hagyományosan az ajándékozás játszotta a főszerepet az egyetemista egyletnél, ugyanis a hölgyek és a stábtagok korábban már neveket húztak. Az ajándékok átadása is a szokott módon zajlott, mindenkinek verset kellett írnia az általa kihúzott személyről. Ezek a sorok általánosságban nagyon jó kedvet eredményeztek, több közönségdíjas alkotás is született, vagyis valóban remek atmoszféra jellemezte az estet. Persze, amikor aztán a „kötelező program” véget ért, már sokkal szabadabban mozogtak a lányok, akik felfedezve a fényképezőgépet, rengeteg közös fotót készítettek, megörökítve ezzel ennek a valóban csodás esztendőnek a befejezését.

Néhány nappal később egy másfajta évzáróra is sor került. A DVSC elleni edzőmeccset követően a klubban dolgozó edzők is koccinthattak egymással néhány finom falat kíséretében. Akkor Debre Viktor már szakmai igazgatóként értékelt, és mint kiemelte, nagyon fontos, hogy a kollégák továbbra is ilyen lelkesedéssel szolgálják az utánpótlást és az egyesületet egyaránt.

Rutka Péter csapatvezető a felnőtt csapat által használt egyen felszereléssel lepte meg a szakembereket, akik örömmel vették át a vadonatúj sportruházatot.

Ezekben a napokban nagyon fontos, hogy egyfajta összegzés gyanánt az érdekeltek megbeszéljék egymással a mögöttünk hagyott év történéseit, nehézségeit, örömeit, tanulságait, mert január elsejével új időszak indul. Sok feladattal, kihívással, nehézséggel és remélhetőleg nagyon sok boldogsággal. Karácsonykor mindenki feltöltődik lelkileg szerettei körében, hogy aztán újult erővel, valóban kipihenten folytatódjon a munka az egri női kézilabdáért.

A lelátón nagyon erős volt az ESC

Kuti Bettina, Pados Mónika, Bernát Dorina, Vörös Szimonetta, és Bocsi Szonja is civilben foglalt helyet a lelátón a

DVSC elleni felkészülési mérkőzésen, akik a második félidő elején a harmadik kétpercesét megkapott Buzsáki Nikolettet is maguk között köszönthették. Az edzőváltás után ismét Köstner Vilmos irányította vendégek 33–22-es győzelmet arattak. Az egriek a következő összeállításban szerepeltek: Győrffy – Sári 7, Buzsáki 1, Hanczvikkel 2, Kobela 1, Juhász R., Sallai 2. Cserék: Leiner – Petrovics 5, Brettner 2, Sepsi, Borbély 2, Csomós A., Dohány V.

