Eszterházy SC: egy héten belül a harmadik meccs

Sokat videóztak és a taktika is előtérbe került.

A női NB I 12. fordulójának mérkőzése:

KISVÁRDA (9.)–ESZTERHÁZY SC (14.)

Kisvárda, szombat, 18.00., V.: Réti, Szedmák.

Félórás futás, majd nyújtás. Ez szerepelt csütörtöki edzésként az Eszterházy SC csapatának, tekintve, hogy az újonc a Győr és az FTC ellen játszott hazai meccset és mondhatni, ereje végén jár a gárda. Ezzel ráadásul még mindig nincs vége az egyhetes erőltetett menetnek, szombat este ugyanis az év első idegenbeli bajnokijára is sor kerül.

A mezőny egyik legtöbb idegenlégiósát foglalkoztató házigazda a kilencedik helyről várhatja a fordulót. Az aktuális rivális keretében összesen tizennégy (!) külföldi játékos szerepel, ami tovább nehezíti az egyetemisták feladatát.

– Az is baj, hogy nem a Kisvárda jön, hanem mi megyünk, ami megint csak nem a mi esélyünket növeli – fogalmazott az Eszterházy SC vezetőedzője, Debre Viktor. – Két ilyen összecsapás után nem nagyon bírjuk ezt, és az már látszott szerdán a Fradi ellen is, hogy ezen csapatok ellen sokkal nagyobb erőt kell magunkból kiadni. Egy hét alatt három ilyen mérkőzés nagyon nehéz feladatot jelent, nem is nagyon tudtam a köztes időben olyan edzéseket tartani, mint normál esetben. Most inkább a regenerálódást kell elősegíteni. Ezen túlmenően sokat videózunk, és azért a taktika is előtérbe kerül. Másra legalábbis most nincs lehetőségünk.