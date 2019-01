Eszterházy SC: fáradság és „elfogyás”

Az erőltetett menet után kisebb szünet következik.

Jól kezdett, ám a végén simán kikapott Kisvárdán az Eszterházy SC. A Győr és Fradi elleni mérkőzés elég sok erőt kivettek az egyetemista gárdából, így az egy héten belül történő harmadik bajnoki összecsapás előtt meglehetősen fáradtan utazhatott Kisvárdára a társaság. Illetve, most kicsit el is fogyva. Az állandó hiányzó Kuti Bettina, Vörös Szimonetta és Bíró Eszter mellett ezúttal két további távolmaradót jegyezhettünk fel, Sallai Nikolettnek ugyanis a lábával adódnak gondok, míg Borbély Márta kézfeje még a szerdai találkozón sérült meg, amit azóta be is gipszeltek.

A 11 gólos vereséggel zárult találkozóban egri részről ennyi volt, a tisztes helytállás ugyanakkor az ismert körülmények tükrében ezúttal is megtörtént. Az erőltetett menet után most jön egy kisebb szünet, legközelebb ugyanis február 3-án, Érden lépnek pályára Brettner Zsófiáék.

A női NB I 12. fordulójában:

KISVÁRDA–ESZTERHÁZY SC 31–20 (15–11)

Kisvárda, 992 néző. V.: Réti, Szedmák.

KISVÁRDA: Pásztor – Benko 2, Dragut 3, Morena 4, RADOJEVICS 6 (4), Hakunova 4, Avgyekova. Cs.: KORDOWIECKA – Klikovac 1, Milanovics-Litre 1, GUIALO 8, Orbán, Milosevics 2, Rebicova, Balogh, Soltész. Edző: Vlatko Djonovics.

ESC: GYŐRFFY – Bocsi 1, Hanczvikkel 1, PETROVICS 5 (2), Sári 4 (2), Kobela 3, Buzsáki 1. Cs.: Leiner – Juhász R., PADOS 5, Brettner, Sepsi. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3-3, 12. p.: 5-6, 18. p.: 8-8, 24. p.: 12-9, 36. p.: 19-12, 42. p.: 22-13, 48. p.: 24-13, 54. p.: 27-18.

Kiállítások (kétperces): 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4.

VLATKO DJONOVICS: – Mindenki győzelmet várt tőlünk, amit sikerült végrehajtanunk, igaz, az első félidőben kicsit nehezebb volt. Néhány játékosunk úgy kezdte a találkozót, hogy túl könnyű lesz, pedig elmondtam a csapatomnak, hogy a Győr ellen is egy nagyon jó mérkőzést játszott az Eger. Sokkal jobban kezdtük a második félidőt, és ezzel sikerült is megnyernünk a találkozót.

DEBRE VIKTOR: – Az első félidő aránylag rendben volt, mind támadásban mind védekezésben tettük a dolgunkat, ezért is kár az utolsó öt percért, mert ott magunknak tettük nehézzé a helyzetünket. Könnyű hibákat vétettünk, amit ellenfelünk kihasznált. Aztán a Kisvárda a második játékrészben felpörgött, és állva hagyott minket, így nem maradt esélyünk borítani a papírformát.