Eszterházy SC: gyorsan eldőlt a meccs sorsa

Az első félidőben tizenegy gólos hátrányt szedett össze a vendéggárda.

Vácott sem tudott átlépni saját árnyékán az Eszterházy SC felnőtt együttese.

A női NB I 8. fordulójában:

VÁC–ESZTERHÁZY SC 36–18 (16–5)

Vác, 520 néző. V.: Kavalecz I., Kavalecz K.

VÁC: Arenhart – Jovetics 5, Hámori 5, De Souza 2 (1), Helembai, Kácsor 2 (1), Radosavljevics 7. Cs.: Suba – Iván E., Pappné Szamoránszky 4, Szabó K. 2, Lakatos R. 3 (2), Szondi Zs. 2, Káldy, Sziráki, Diószegi 4. Edző: Szilágyi Zoltán.

ESC: Győrffy – Hanczvikkel 3, Petrovics 2, Borbély, Sári 8 (2), Kobela 1, Sallai 2. Cs.: Leiner, Tóth A. – Juhász R., Bocsi, Brettner, Sepsi 1, Buzsáki 1. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 7–1, 18. p.: 11–3, 24. p.: 13–4, 36. p.: 20–6, 42. p.: 24–, 48. p.: 28–11, 54. p.: 33–15.

KIÁLLÍTÁSOK (kétperces): 6, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/3, ill. 4/2

SZILÁGYI ZOLTÁN: – Nekünk nagyon fontos volt ez a meccs abból a szempontból, hogy szerettük volna megmutatni, többek vagyunk, mint, amit a Fradi ellen mutattunk. Jól játszottunk, jó volt a védekezésünk. A második félidőben nagyszerűen küzdöttek az egriek, megnehezítették a dolgunkat, de azért mi is tudtunk látványos dolgokat produkálni.

DEBRE VIKTOR: – Gratulálok a Vácnak, nem csak ehhez a mérkőzéshez, hanem a félévhez is, mert úgy gondolom, amelyik csapat le tud győzni egy Siófokot, és Kisvárdát, az nagyon jó csapat. Szimpatikus is, mert rengeteg magyar fiatal játszik itt, amihez nem igen vagyunk hozzászokva az országban. Papírforma eredmény született, ellenfelünk védekezése nagyon jó és kemény volt, lövésekig is alig tudtunk eljutni. A második félidő már vállalható volt, megpróbáltunk mindent megtenni, hogy megnehezítsük a hazaiak dolgát, de ez most ennyire volt jó.