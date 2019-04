Eszterházy SC: húznák még az elkerülhetetlent

Az ősszel idegenben legyőzött Békéscsaba a szombat esti mérkőzésen egészen bizonyosan nem becsüli le egri vendéglátóját.

A női NB I 22. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (14.)–BÉKÉSCSABA (12.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: B. Pech, Vágvölgyi.

Négy mérkőzés maradt hátra az első osztályú bajnokságból, és ezen a hétvégén jutottunk el arra a pontra, amikor az újonc Eszterházy SC együttese matematikailag is elbúcsúzhat az élvonaltól. A negatív bevezetés ellenére, valóban számolni kell ezzel a forgatókönyvvel, ugyanis a sereghajtó hátránya a még bennmaradást érő tizenkettedik helyhez képest nyolc pont, ráadásul éppen az ebben a pozícióban tanyázó Békéscsaba látogat a Leányka útra. Az esélyeket illetően nem mondanánk, hogy az előjelek ezt jósolnák, mindenesetre ősszel az újonc nyerte a két gárda egymás elleni összecsapását. Emlékezetes, hogy az októberi, viharsarki találkozón a 13 gólig jutó Sári Barbara vezetésével 29–28-as hevesi diadal született, vagyis a szájíz ilyen szempontból mindenképp jó lehet a hétvégi bajnoki előtt.

– Ez az eredmény hagyott tüskét ellenfelünkben, ezért száz százalékig biztos vagyok abban, hogy nagyon keményen nekünk jönnek a békéscsabaiak – vélekedett az Eszterházy SC balszélsője, Buzsáki Nikolett. – Ősszel nem várt győzelmet sikerült aratnunk, kicsit ugyanis alábecsült bennünket a házigazda. Emellett jól is kézilabdáztunk, de most egészen biztosan nem tudunk az előbbi tételre hagyatkozni. Nagyon egyébként ezt a mérkőzést sem szabad túlgondolnunk, mert nekünk már nem az ellenfeleket kell nézni, hanem, hogy élvezzük ki még ezt a néhány meccset. Két hazai fellépésünk maradt, és szeretnénk úgy elbúcsúzni szurkolóinktól, hogy lássák, továbbra is nagy odaadással játszunk, mert attól még, hogy a tabella végén állunk, a becsületünk miatt sem mindegy, milyen teljesítményt nyújtunk a pályán.

A „tiszta Magyarország” akció keretében az Eszterházy SC csapatának tagjai hétközben a Leányka úti campus környékén szedtek közösen szemetet.