Eszterházy SC: jövőre is visszajönne a Győr

Danyi Gábor gratulált az egyetemistáknak.

Nem ijedt meg a világ aktuálisan legjobb női kézilabdacsapatától az Eszterházy SC NB I.-es újonc alakulata, és bizony elég sokáig húzogatta is az oroszlán bajszát.

Táblás ház, ragyogó hangulat, világsztárok a pályán és fantasztikus egri helytállás. Néhány címszóban összefoglalva, ez jellemezte az Eszterházy SC–Győri Audi ETO KC bajnoki mérkőzést, amelyen egy félidőn keresztül csodát tettek a hazaiak.

– Számunkra óriási dolgot jelentett, hogy a Győrt vendégül láthattuk – fejtette ki boldogságát az egyetemisták mestere, Debre Viktor. – Ez örök emlék a csapatomnak, sőt, még nekem is. Az első félidőnk valóban jobban sikerült, nekik meg gyengébbre, de természetesen ezeknek is meg van az oka. Meg is beszéltük a félidőben, hogy egy rangadó után eljönni Egerbe, motiválni a játékosokat, nem egyszerű feladat. Fordulás után már teljesen más lett az egész, összeállt a védekezésük, kőkeményen játszottak, támadásban pedig ellenállhatatlanul jöttek előre. Mi megtettünk mindent, amit lehetett, ebben nem volt több, szerintem, még túl is teljesítettük az elvártakat.

Debre Viktor utolsó mondatával valószínűleg mindenki egyet is ért, hiszen az, hogy 25 percig a házigazda vezetett a BL címvédőjével szemben, valódi szenzációnak tekinthető.

– Szeretnék gratulálni az Egernek, mert nagyon szimpatikusan kézilabdázott, és ez az első félidőben az eredményben is megmutatkozott – dicsérte ellenfelét, de nem csak udvariasságból az ETO trénere, Danyi Gábor. – A második játékrészbe kicsit belefáradtak, és akkor már tudtunk könnyű gólokat is lőni. Mást nem is mondanék a meccsről, csak még azt, hogy nagyon sok sikert kívánok az egrieknek, és remélem, jövőre is jöhetünk majd ide!

A női NB I. 11. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–GYŐRI AUDI ETO KC 20–35 (13–14)

Eger, 950 néző. V.: Marton, Szabó E.

ESC: GYŐRFFY – SÁRI 6 (1), BUZSÁKI 4, HANCZVIKKEL 2, Kobela 2, Sallai 1, Petrovics 1. Cs.: Leiner – Juhász R., Bocsi, Pados 3, Brettner, Sepsi, Borbély 1. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

GYŐR: Kiss É. – KNEDLIKOVA 4, Tomori, Oftedal 3, Brattset 3, HANSEN 7, Puhalák 1. Cs.: GRIMSBO – Afentaler, KRISTIANSEN 7, GROOT 6 (1), Fodor Cs. 2, Bódi 2, Pintea 1. Edző: Danyi Gábor.

Az eredmény alakulása: 6. perc 4–2, 12. p.: 7–6, 18. p.: 10–8, 24. p.: 10–10, 36. p.: 16–18, 42. p.: 16–22, 48. p.: 17–27, 54. p.: 18–31.

Kiállítások (kétperces): 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 1/1.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC – FTC, szerda, 18.00.

