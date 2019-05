Eszterházy SC: Leányka úti búcsú az élvonaltól

Az egyetemisták szeretnének méltóságteljesen elköszönni a világ legjobb bajnokságától.

A női NB I. 25. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (14.)–KISVÁRDA SE (8.)

Eger, Eszterházy csarnok, szerda, 18.00. V.: Földesi, Halász.

Jó hírrel szolgálhatunk az Eszterházy SC-t illetően, ugyanis azok után, hogy szombaton hét játékos hiányzott a Győr elleni bajnokiról, úgy néz ki, szerda este már csak hat főt számlál a távolmaradók listája. Az iróniát félretéve, nem véletlen, hogy lassan már viccesen próbálja az ember számba venni az egri sérülteket, ugyanis a szegény embert még az ág is húzza alapon, valóban hihetetlen pechszéria sújtja az újoncot. Az az újoncot, amely szombaton hivatalosan is búcsúzni kényszerült az élvonaltól, és azt az újoncot, amely ettől függetlenül, és a sok hátráltató tényezőn túl szeretne méltóságteljes búcsút venni a világ legjobb bajnokságától.

– Most már tényleg az égvilágon semmi nincs, ami nyomasszon minket, szeretnénk nyugodt játékkal búcsúzni a hazai közönségtől, hiszen nem is lehet más a célunk – fogalmazott az egyetemisták mestere, Debre Viktor. – Nem lesz azonban egyszerű a feladat, ugyanis a Kisvárda jó játékerőt képvisel, még, hogyha az eredményei nem is ezt mutatják. Ellenfelünk tele van válogatott játékosokkal, és úgy gondolom, összességében sokkal jobb teljesítményt vártak a társaságtól, de ez nem igazán jött össze. Ez nem azt jelenti, hogy gyenge csapatról beszélnénk, viszont valamiért nem jöttek a várt eredmények. Gondolom, úgy érkeznek majd hozzánk a kisvárdaiak, hogy nyerni szeretnének, ami érthető, és pontosan ezért sem lesz könnyű dolgunk, mert számukra még van lehetőség előrébb lépni. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, ugyanakkor most megint összesűrűsödött a programunk, ami nem is lenne nagy gond, ha nem lennénk kevesen. Jelentősen nem is nagyon tudok belecserélni a csapatba, azoknak a játékosoknak pedig, akik eddig húzták a szekeret, továbbra is ez a feladatuk, mert nincs rajtuk kívül más. Hogy pontosan miről is beszélek, azt jól mutatja, hogy két jobbszélsőnk ül a padon, meg két kislány. Szóval itt tartunk jelen pillanatban, ezzel a kerettel kell megvívnunk az utolsó mérkőzéseinket – zárta szavait Debre Viktor.