Eszterházy SC: megnyerték a veretlenek csatáját

Három pontra növelte előnyét legfőbb üldözőjével szemben az egri egyetemista gárda a női NB I/B Keleti csoportjának a 8. fordulójában.

ESZTERHÁZY SC–PÉNZÜGYŐR SE 28–27 (15–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 280 néző. V.: Medve, Südi.

ESC: Győrffy – Iván E. 4, KUTI 5, Brettner 6, Kobela 1, Buzsáki 4, Sári 3 (1). Cs.: Leiner – Pankotai 2, Pados 3. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–1, 12. p.: 6–3, 18. p.: 8–7, 24. p.: 11–11, 36. p.: 18–17, 42. p.: 21–20, 48. p.: 23–22, 54. p.: 25–24.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 14 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/1, ill. 4/3.

DEBRE VIKTOR: – Először is gratulálok az ellenfelünknek, mert pontosan azt kaptam, amire készültem. Mondtam is a lányoknak, hogy olyan csapattal játszunk, amely kiemelkedik a mezőnyből, mert tudatos kézilabdát játszik támadásban, és védekezésben is, ez pedig megnehezíteni a dolgunkat. Így is történt, sajnos már nagyon korán elveszítettük az egyik védekező emberünket, Kobela Tamarát, ettől a pillanattól kezdve már nagyon hiányzott, mert rengeteg gólt kaptunk. Támadásban mindenki levette a saját válláról a felelősséget, azok az emberek ugyanis, akiknek húzniuk kellett volna csapatot, ők betliztek, ez pedig nem fér bele egy ilyen rangadóba. A Pénzügyőr nagyon jól játszott, mi meg nagyon gyengén, úgyhogy majd megpróbálunk ezen javítani. Szerencsére nyertünk, de nagyon kis nüánszon múlott ez az egész.

A CSOPORT ÁLLÁSA

