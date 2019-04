Eszterházy SC: megoldhatatlan feladat a Balaton partján

Ahogy ősszel, tavasszal is húsz góllal kapott ki az egri egyetemista gárda a Siófok ellen.

A női NB I. 22. fordulójában:

SIÓFOK KTC–ESZTERHÁZY SC 38–18 (19–5)

Siófok, 650 néző. V.: Paska, Vastag.

SIÓFOK: Solberg – Böhme 3, Gonzalez 1, Kmirova, JEZIC 7, KOBETICS 6 (1), Aoustin. Cs.: Dedu – ELGHAOUI 7, Takács E., Perianu 1, Such 1, Barkóczi 1 (1), Wald 4 (1), JANJUSEVICS 7. Edző: Tor Odvar Moen.

ESC: Győrffy – Bernát D., Bocsi, Hanczvikkel, Brettner 3, Buzsáki 1, SÁRI 8 (3). Cs.: Leiner – Juhász R., Sallai, IVÁN E. 6, Pados, Sepsi, Borbély. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4-2, 12. p.: 7-3, 18. p.: 11-4, 24. p.: 15-4, 36. p.: 24-7, 42. p.: 26-10, 48. p.: 31-11, 54. p.: 35-14.

Kiállítások (kétperces): 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

TOR ODVAR MOEN: – Szeretném megköszönni ellenfelünk mai hozzáállását a mérkőzéshez. Amikor már nagyon komoly különbség alakult ki a két csapat között, akkor is kemény csatára késztettek minket az egriek, ami mindenképp becsülendő. Ami a mi játékosainkat illeti, nagyon örültem neki, hogy mindenki így állt hozzá a mérkőzéshez, annak pedig különösen, hogy mindenki meg is kaphatta a lehetőséget a pályán.

DEBRE VIKTOR: – Tisztában voltunk vele, hogy milyen kaliberű együttes lesz a mai napon ellenfelünk, mert teljesen megérdemelten sikerült bejutnia az EHF-kupa fináléjába is, amihez a mai győzelmén kívül is gratulálok. Mi úgy jöttünk ide, hogy próbáljunk meg a legutóbbi egymás elleni meccshez képest tizenegynél több gólt lőni, és minél jobban megnehezíteni az ellenfél dolgát. Ez részben sikerült, de átszaladtak rajtunk. Ez volt ugyanakkor a papírforma, nekünk pedig ez megoldhatatlan feladatot jelentett. A második félidőben a cseréknek köszönhetően voltak jobb időszakaink.