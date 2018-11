Eszterházy SC: megvan az első győzelem!

K&H Liga, 9. forduló:

EUbility Group-Békéscsaba – Eszterházy SC 28-29 (15-18)

Békéscsaba, 900 néző. V.: Marton Zs., Szabó E.

BÉKÉSCSABA: Balog J. – Kovács A. 4, Agbaba 2, Walfisch 6, Zöldi-Tóth 5, Vukajlovics 8 (1), Bottó 2. Cs.: Bínó, Horvát D. – Dombi K., Kukely, Djokovics 1, Giricz. Edző: Horváth Roland.

ESC: GYŐRFFY – Bocsi 1, BORBÉLY 5, PETROVICS 3, SÁRI 13 (6), HANCZVIKKEL 2, BUZSÁKI 5. Cs.: Leiner – Sallai, Kobela. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 4-3, 12. p.: 7-7, 18. p.: 10-11, 24. p.: 14-15, 36. p.: 16-21, 42. p.: 20-23, 48. p.: 20-25, 54. p.: 24-27.

Kiállítások (kétperces): 8 perc, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/1. ill. 6/6.

Horváth Roland: – Megint bebizonyosodott, amit már régóta próbálok mondani a lányoknak, hogy az Eger előbb-utóbb pontot fog valaki ellen szerezni. Sajnálom, hogy mi voltunk a szenvedő fél. Azt tudomásul kell venni, hogy hatvan százalékos teljesítményt nyújtva nem lehet kimenni a pályára. Nem tudom, hogy mi történt, de nekünk teljesen más hozzáállással kellett volna belemenni ebbe a meccsbe, mert ez nem volt elég.

Debre Viktor: – Történelmi pontokat szereztünk, a klub történetében az első kettőt az NB I-ben, aminek természetesen nagyon örülünk. Jól játszottunk és majdnem végig vezettünk is az első öt perc kivételével. Jól védekeztünk, Győrffy Szandi jól védett. Igazából magabiztosabban is nyerhettünk volna, de a végén kicsit begörcsöltünk a lehetőség kapujában. Nagy boldogság ez az életünkben, hiszen nagyon sokat dolgoznak a lányok, ennek a sikernek pedig közösen lehet most örülni a találkozóra elutazott szurkolóinkkal együtt, akiknek ezúttal is köszönjük, hogy elkísértek minket.