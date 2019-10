Eszterházy SC: NB I-es csapatot búcsúztattak a kupából

Különböző osztályban szereplő csapatok párharcánál döntetlen esetén az alacsonyabban jegyzett fél jut tovább

A női Magyar Kupa 3. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–BÉKÉSCSABA 27–27 (12–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 280 néző. V.: Horváth Z., Simó.

ESC: GYŐRFFY – BERNÁT D. 4, BRETTNER 4, PADOS 3, KOBELA 4, BUZSÁKI 4, SÁRI 4 (3). Cs.: LEINER – PANKOTAI, IVÁN E. 4. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

BÉKÉSCSABA: Balog J. – Kovács A. 5, BARJÁN 5, Marincsák 3 (2), Agbaba 4, VUKAJLOVICS 10, Mézes. Cs.: Kukely A., Kukely K., Dombi. Edző: Horváth Roland.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 1-1, 12. p.: 3-4, 18. p.: 6-8, 24. p.:8-12, 36. p.: 13-16, 42. p.: 16-19, 48. p.: 20-22, 54. p.: 22-26.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

Öt perccel a befejezés előtt az eredményjelző 23–27-es állást mutatott. Sokan talán már akkor nem igen raktak volna egy forintot sem arra, hogy a vége örömünnep lesz, pedig ez történt. Nagyon jól bírták erővel az egyetemisták, és támadásról támadásra csökkentették hátrányukat.

Aztán elérkeztünk az utolsó perchez, amikor a Békéscsaba plusz egynél azért támadott, hogy eldöntse a meccset. Nem tudta. Visszakapta a labdát Debre Viktor és Rutka Péter együttese, majd huszonhat másodperccel a vége előtt jött az utolsó időkérés. Ami elhangzott a kispadnál, abból gyakorlatilag semmi sem valósult meg, de nem is baj, mivel néhány másodperccel a végső dudaszó megszólalását megelőzően, a jobbszélső Bernát Dorina kezébe került a labda, aki talpról, a jobb kettes pozícióból a bal felső sarokba (!) bombázta a játékszert. Ezzel véget ért a mérkőzés, a csarnok pedig szó szerint felrobbant a gólörömtől. Nem is csoda. A kupaszabályoknak köszönhetően, miszerint nem azonos osztályú csapatok párharcánál, döntetlen esetében az alacsonyabban jegyzett fél jut tovább, a 27–27-es végeredmény így nem, hogy bravúrt, továbbjutást ért. A lányokat hosszú percekig éltette a lelkes publikum, nem véletlen, a történelmi sikerrel ugyanis már a Magyar Kupa negyedik fordulójában folytathatja az Eszterházy SC.

Mester(i) mondatok

DEBRE VIKTOR: – A Békéscsaba jól ment bele a mérkőzésbe, és kontrollálta a játékot. A szerencse kellett a végén a döntetlenhez, és Bernát Dorina helyzetfelismerése. Továbbra is azt tartom, amit mondtam, a Békéscsaba jó csapat, az más kérdés, hogy kevés játékossal rendelkezik, és ha kiesik ebből a keretből három-négy ember, az nagy vérveszteség. Mi mindent megtettünk, nem is volt bennünk ennél több, és még egyszer mondom, szerencsével jutottunk tovább, aminek ugyanakkor nagyon örülünk.

HORVÁTH ROLAND: – Folyamatosan van nálunk valami baj. Persze, bele lehet menni, hogy hány játékos sérült, és mennyi hiányzott, de igazából olyan mély gödörben vagyunk, amiből nagyon nehéz kirángatni a lányokat. Megértem őket is, kevesen vagyunk, folyamatosan négy-öt ember van nyomás alatt tartva, akiktől állandóan elvárjuk a jó teljesítményt. Női kézilabdáról van szó, és, aki tudja, hogy ez mit jelent, annak nem kell elmagyarázni. Az Eger vezeti az NB I/B-t, jól játszik, nagyon jó kis gárda benyomását kelti, úgyhogy gratulálok a továbbjutáshoz, és további sok sikert kívánok!