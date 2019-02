Eszterházy SC: összetörte az álmokat az MTK

Hiába volt meg a győzelem lehetősége, megremegtek a kezek.

A női NB I. 15. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–MTK BUDAPEST 20–22 (10–10)

Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Horváth, Marton.

ESC: GYŐRFFY – SÁRI 10 (7), Bocsi 1, Kobela, Haczvikkel 1, Pados, Sallai 1. Cs.: Petrovics 1, Iván E. 2, Brettner 2, Buzsáki 2, Borbély. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

MTK: GYŐRI – Slakta 2, KARNIK 5, Tóth E. 1 (1), Dakos 2, Termány 2, FEKETE B. 7. Cs.: Lajtos – Mihálffy 2, Stranigg, Kovács G., Bánfai 1, Zsiborás. Edző: Golovin Vlagyimir.

KIÁLLÍTÁSOK (kétperces): 2, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 8/7, ill. 2/1.

Bő tíz perccel a mérkőzés vége előtt még háromgólos Eszterházy SC előnynek örülhetett a publikum, egy jókor időzített MTK-időkérés azonban összetörte az álmokat. A vendégek akkor hat perc alatt 6–0-s sorozatot nyújtottak, vagyis a lehető legrosszabb pillanatban érkezett az egri hullámvölgy. A gödörből már nem tudtak kimászni az egyetemisták.

DEBRE VIKTOR: – A győzelem lehetősége 18–15-nél a kezünkben volt, ám amikor odakerültünk, hogy esetlegesen pontot szerezhetünk, akkor megremegett a kezünk. Csak magunknak köszönhetjük ezt a vereséget.

GOLOVI VLAGYIMIR: – Küzdelmes mérkőzést vártam, és azt is játszottunk. Túlizgultuk a találkozót, bármennyire is azt beszéltük, hogy csak játszani kell, és nem foglalkozni semmi mással. Az öltözőben azt mondtam a lányoknak, hogy óriási akaratunk és szívünk van, és ezt ma is bebizonyítottuk.

KÖVETKEZIK: Mosonmagyaróvár–Eszterházy SC, február 22., péntek, 18.00.