Eszterházy SC: sok a kapott gól, de a siker összejött

Három és fél hónap telt el azóta, hogy utoljára hazai környezetben lépett pályára az Eszterházy SC NB I/B-s női csapata.

Az újbóli alkalomra a nyár utolsó pénteki napjáig kellett várni. Az egyetemista együttes idei felkészülésének első hazai edzőmeccsét jelentette a Tempo KSE elleni összecsapás. Az egri nézők így először tekinthették meg régi és új kedvenceiket.

ESZTERHÁZY–TEMPO KSE

36–30 (17–17)

Eger, Eszterházy csarnok, 50 néző.

ESC: Nagy É. – Bernát 1, Bató 11 (2), Alaxai 4, Szeberényi 2, Szecsődi 8 (2), Lengyel 3. Cserék: Leiner – Györfi 2, Romány, Zákányi 2, Kiser 2, Pankotai, Jurmann, Tóth Abigél, Csomós A., Fodor I. 1 (1). Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4, 12. p.: 7–7, 18. p.: 10–12, 24. p.: 12–16, 36. p.: 19–20, 42. p.: 24–23, 48. p.: 29–24, 54. p.: 31–28.

Kiállítások: 16, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 10/8.

A mérkőzésről mindenképp pozitívumként jegyezhető meg, hogy bár sok esetben nem játszott jól az Eszterházy SC, de nagyot küzdött, és a sok vitatható ítélet ellenére is megnyertr első hazai mérkőzését. Ilyen „bolond” meccsek meg egyébként is biztosan lesznek a bajnokságban is, ebből a szempontból pedig még lehet, jó is, hogy ebből a fajtából is lehetett gyakorolni.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – A védekezésünk katasztrofálisra sikeredett, hazai pályán ennyi gólt nem lehet kapni. Mást nem szívesen mondok erről a mérkőzésről, legfeljebb annyit, hogy a győzelemnek örülünk.

A szeptember 11-i rajton az ESC a Csepel DSE otthonában kezdi az idényt.