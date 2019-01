Eszterházy SC: tessék mosolyogni!

„Mindenki meg akar felelni, csak nem tudom, hogy kinek.”

Ez egy játék, ennek örülni kell, hogy itt lehetünk – nyomatékosította félév értékelőjében az Eszterházy SC NB I-es női csapatának vezetőedzője, Debre Viktor.

– Mértanilag a bajnokság felénél járunk, kibékült az eddigiekkel?

– Összességében igen, mert a határunkon mozogtunk – felelte a szakvezető. – Hiányérzetem talán a Budaörs elleni hazai meccsünkkel kapcsolatosan lehet, ahol győzelmi esélyt szalasztottunk el.

– Békéscsabán viszont már nem, ebből is látszik, hogy rutinosabbá vált a csapat.

– A hazai csapat ott lebecsült minket, és ez volt igazából a győzelmünk titka. Jól is játszottunk emellett, és a végére el is hittük, hogy nyerhetünk. Sajnos továbbra is hatalmas problémát jelent, hogy agyon nyom minket a teher. Mindenki meg akar felelni, csak nem tudom, hogy kinek. Óriási dolog, hogy mi itt vagyunk, hogy olyan csapatokkal játszunk, akik jelentősen erősebbek nálunk, mind anyagiakban, mind játékosállományban. Ezzel szemben, ha mi ki is hozzuk magunkból a maximális teljesítményt, az ebben a ligában egyelőre erre elég.

– Az kapta ettől az NB I-es félévtől, amire számított?

– Valahol ezt. Az elmúlt években kialakult erősorrendben a Győr és a Fradi áll az élen, utána hat-nyolc együttes nagyjából egy szinten mozog, és azt követően jövünk mi négyen, akik harcolunk a bent maradásért.

– A Győr és Fradi elleni két telt házas hazai összecsapás lehet alapozni?

– Itt arról van szó, hogy egy egyetemista társaság saját erejéből, saját magának köszönhetően felkerült az első osztályba. Ebből már eleve sok erőt kellene merítenünk. Azt, hogy eljöttek hozzánk ezek a csapatok, megint csak nagyon fontos dolog, mert a kézilabdát mindenhol népszerűsíteni kell, és azért láthattuk, hogy Egerben a női szakágat is magukénak érzik az emberek. Sokan csak a Győrért, meg a Fradiért jöttek ki a csarnokba, de igen is érdekelte a szurkolókat az esemény. Hogyha pedig már csak annyit elértünk, hogy a következő bajnoki mérkőzésünkre száz emberrel több eljön, akkor megtettünk mindent, és gyakorlatilag már megérte. Ezek az emberek ugyanis nem csak legközelebb, de azután, sőt, még jövőre is be fognak jönni a csarnokunkba.

– De ez nem a következő mérkőzésre érvényes, mert az majd Érden lesz, megkezdve a tavaszt, utána viszont jönnek a februári, a csapat számára inkább mérvadóbb találkozók. Ezek lesznek azok az összecsapások, amelyekre legfőképpen készülnek?

– Nekünk továbbra is az a lényeg, hogy kiadjuk magunkból, ami bennünk van, próbáljunk meg száz százalékkal pörögni. Ha száztíz, az még jobb lenne, de az sem biztos, hogy elég sokszor. Mondtam a lányoknak a Győr és a Fradi ellen is, az a fontos, amikor lejönnek a pályáról, és a tükörbe néznek, akkor azt mondják, ennél több nem volt benne, mert kiadtak magukból mindent. Ez a legfontosabb. Meg az, hogy mosolyogjanak, mert ez egy játék, és ennek örülni kell, hogy itt lehetünk.

A teljes interjú a klub honlapján olvasható.