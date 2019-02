Eszterházy SC: véradási háziasszonyok

Mindenkit arra buzdítanank, ha tudnak, tegyenek egy kis jót.

A Heves Megyei Vöröskereszt Valentin napi véradó akciójában vállal főszerepet az Eszterházy SC női csapata. Az NB I-es gárda tagjai lesznek ugyanis a háziasszonyai csütörtökön 13 és 18 óra között az egri Aranysíp étteremben sorra kerülő véradásnak.

„A bajnoki szezon közben a csapat tagjai nem adhatnak vért, de kivétel nélkül ott lesznek az eseményen, hogy jó példát mutassanak. A stáb tagjait a lányokon kívül nem tartja vissza semmi, vagyis egri kézilabdás vérből is lesz. Szimpatizánsaink, partnereink, esetlegesen ellenfeleink figyelmét is tisztelettel hívnánk fel ezen nemes ügyre, és mindenkit buzdítani tudunk, tegyünk egy kis jót, hiszen akár mások életét is megmenthetni egy ilyen fajta jó cselekedet!” – szerepel a klub honlapján.