Eszterházy SC: visszavágynak az NB I-be a lányok

Akkora élményt adott a lányoknak az NB I-es szereplés, hogy az Eszterházy SC csapata újra nekirugaszkodik az élvonalba jutásnak – derült ki az NB I/B-be visszacsúszott egyetemisták hétfői sajtótákéjoztatóján.

– Nem is tűzhetnénk ki más célt, mint az első hely megszerzését, mert akkor minek dolgozunk ennyit?! – dobta fel a labdát, majd gyorsan is kapta azt Debre Viktor. Az egriek vezetőedzője szerint tavaly rengeteget fejlődtek játékosai, akik jól ötvözik a tanulást és a sportolást, ám a szakember ezen felül még azt szeretné, hogy tanítványai az utánpótlás-nevelésből is vegyék ki a részüket. – A tapasztalatátadás nagyon fontos, ezen túlmenően a gyerekeknek kellenek a példaképek és az edzőket is lehet segíteni – emelte ki Debre, majd hozzátette: a sérüléséből felépült a junior világbajnok Kuti Bettina nagy erősítésnek számít, az pedig biztos pontnak tekinthető, hogy az egyetem részéről minden támogatást megkap a klub. Ők ezt azzal igyekszenek meghálálni, hogy jó hírét viszik az intézménynek és a városnak.

A rektor és a példaérték

Az Eszterházy Károly Egyeten rektora a pozitív visszajelzések alapján bátran jelenthette ki, hogy példaértékű az a modell, amelyet az intézmény kézilabda klubjánál alkalmaznak, mert a lányok tanulnak, a jövőre gondolnak, miközben magas szinten sportolnak. – Mi visszafelé is nézünk, és azt mondjuk, hogy szép évet zártunk az NB I-es mezőnyben történt megméretéssel. És mivel a játékosoknak nagy élményt jelentett az első osztály, azt fogalmazták meg az évzárón, hogy újra megpróbálnák – utalt a közelmúltra dr. Liptai Kálmán. – Most is a dobogóra várjuk a csapatot, ám nincs rajtuk az a teher, hogy mindenképp megkell nyerni a bajnokságot.A felnőtteken kívül nagyon fontos az utánpótlás nevelése mint ahogy arra is hangsúlyt helyezünk, hogy a gyöngyösi és a sárospataki campus mellett a jászberényivel is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a kézlabdázás terén.

Jól tervezhető a működés

Gazdasági szempontból is érdemes volt kicsit visszapillantani a 2018/19-es idényre. Az Eszterházy SC ügyvezetőjeként Jordán Dániel sok gyűjtött tapasztalatról beszélt, kiemelve, hogy biztos lábakon áll a klub és pénzügyileg is jól tervezhetővé vált az ESC működése. A nézőknek fontos információ, hogy marad a belépőjegyes rendszer.

A munka élvonalbeli szintű

Rutka Péter csapatvezető, egyben másodedzőként Debre Viktor jobb keze Kiser Panna (Győri Audi ETO KC utánpótlás) és Pankotai Luca (NEKA) személyében két új igazolásról számolt be, ugyanakkor sajnálatának hangot adva, hogy másik két kézilabdázó végül elállt az egri szerepléstől. – Jelentős év előtt állunk, mert cél az NB I-be visszajutás, ahová például edzőként Danyi Gábor (Győr) és Elek Gábor (FTC) is vár bennünket – fogalmazott Rutka. – A keretünk jelentős része együttmaradt, nálunk nincsenek sztárok, de igazából nem is kellenek. Az állomány jelentős részének jövőre lejár a szerződése, ezért is lenne örvendetes újra bajnoki címet szerezni. Debre Viktor személye pedig garancia arra, hogy a munka ugyanúgy NB I-es színvonalon zajlik.

Az egyetemisták 2019/20-as kerete

KAPUSOK: Győrffy Alexandra, Leiner Bernadett

JOBBSZÉLSŐK: Bernát Dorina, Sepsi Réka, Kuti Bettina

JOBBÁTLÖVŐ: Iván Emese

IRÁNYÍTÓK: Bíró Eszter, Pankotai Luca, Petrovics Gerda

BEÁLLÓ: Sári Barbara

BALÁTLÖVŐ, IRÁNYÍTÓ: Bocsi Szonja

BALÁTLÖVŐK: Brettner Zsófia, Kobela Tamara, Pados Mónika

BALSZÉLSŐK: Buzsáki Nikolett, Kiser Panna

UTÁNPÓTLÁSKORÚAK

Barta Adelinda (balátlövő)

Csomós Anna (balszélső)

Dohány Vanda (balátlövő)

Koczka Lili (irányító)

SZAKMAI STÁB

Debre Viktor vezetőedző

Rutka Péter másodedző, csapatvezető

Bíró Imre kapusedző

Varga Imre erőnléti edző

Fábián Gábor masszőr

Varga Zoltán technikai-vezető

Horváth Róbert technikai-vezető

Fenyves Balázs sajtóreferens

A Loki is nyári ellenfelek között

Az NB I-es Debreceni VSC csapatával is játszik az Eszterházy SC gárdája a nyári felkészülési mérkőzéseken. A program.

Augusztus 6., kedd, 17.30: Dorogi ESE (NB I/B, Nyugat)–Eszterházy SC

Augusztus 9., péntek, 18.30: Szentendrei NKE (NB II.)–Eszterházy SC

Augusztus 14., szerda, 17.30: Eszterházy SC–Vasas SC (NB I/B, nyugat)

Augusztus 16., péntek, 17.00: Eszterházy SC–DVSC Schaeffler (NB I.)

Augusztus 21., szerda, 17.00: Füzesabonyi SC (NB II.)–Eszterházy SC

Augusztus 23., péntek, 17.30: Eszterházy SC–Budaörs (NB I/B, Nyugat)

Augusztus 27., kedd, 17.30: DVSC–Eszterházy SC

Augusztus 30., péntek, 17.30: Eszterházy SC–Dorogi ESE

Szeptember 6., péntek, 17.00: Vasas–Eszterházy SC