EÚK: kiegyensúlyozottság párosult a magas nívóhoz

A szakmai munka dicsérete, hogy az egriek a 2017-es legjobbak.

Még barátkozni kell a gondolattal. Ez azonban könnyen megy, mert az Egri Úszó Klub eljutott oda, ahol – amilyen magasságban – eddig nem járt. Ám a jót könnyű elfogadni, mely szerint 2017-ben Magyarország legeredményesebb egylete a megyeszékhelyi. Az egyesület elnöke, egyben vezetőedzője elárulta, mire volt szükség az elsőséghez.

– A második helyen végzett BVSC-Zugló előtt 199 ponttal nyertek. Ez sok vagy kevés? Mit kell látni a számok mögött?

– Szoros küzdelem volt, az Eger, BVSC, Kőbánya, Győr négyes ellépett a többiektől, s a kvartett tagjai között nem sok döntött a sorrendről – válaszolta Kovács Ottó.

– Amikor tavaly nyár végén szóba került az akkori állás, már említette, hogy ebből jól jöhetnek ki a végén. Ezek szerint minden a terveknek megfelelően alakult?

– Mivel már csak a rövid pályás ob volt hátra, tudtuk, miként állunk, vagyis igen, ezt szerettük volna magunk is, és ez be is következett.

– Az adatsor beszédes, azt is mutatja, hogy nem akadt kategória, ahol ne gyűjtöttek volna pontot.

– A tábla arról árulkodik, hogy kiegyensúlyozottan teljesítettünk. Azontúl, hogy remek alapot biztosító módon nyertük a felnőtt és az ifjúsági ob-t, az utánpótlás korosztályok versenyein is szorgosan gyűjtöttük a pontokat. Másokkal ellentétben – hogy úgy mondjam – nálunk nem voltak lukak, úszóink valamennyi viadalon kitettek magukért.

– Bátran kijelenthető, hogy jelenleg Magyarország legerősebb klubja az egri?

– Az eredmények és a számok nem hazudnak, azaz a válasz igen.

– Mire volt szükség leginkább, hogy idáig jussanak?

– Ahogy sok minden az életben, ez is összetett kérdés. A sportág sajátossága, hogy egész évben nem lehet csúcsformát mutatni, reálisan kettő, esetleg három ilyen időszak tervezhető be. Nekünk remekül sikerült az április felnőtt ob, majd nyáron az ifjúsági Eb-n és a junior vb-n is nagyszerűen úsztak a mieink. Ezt csak úgy volt lehetséges véghez vinni, hogy minden és mindenki a helyén volt.

– Maguknak tették magasra a lécet, ami édes teher. Maradni a csúcson azonban talán még nagyobb kihívást jelent. Van hozzá elég lendület?

– Az elszántsággal nincs gond. A versenyzők fejlődőképesek, motiváltak, az edzőink pedig képesek a megújulásra.

– Ez elegendő az élbolyban maradáshoz?

– Ahhoz igen, hogy lehessen mire alapozni. A fenntarthatóságot viszont az anyagiak nagy mértékben befolyásolják. Legjelentősebb támogatónk, a Magyar Úszó Szövetség ugyanis az eredményességet veszi kiindulási pontként, ezen túlmenően pedig az egri önkormányzat áll mögöttünk, ők biztosítják a pénzügyi hátteret. Egyéni sportágként külön szponzort találni szinte lehetetlen vállalkozás.

– Vélhetően rendelkezik információval arról, hogy a vetélytársakhoz képest lehetőségek terén mi a helyzet. Ott is vezet az EÚK?

– Tudomásom szerint nem. A legjobb körülmények között Győrben dolgozhatnak, de ez nem jelenti egyben azt is, hogy mi a másodikak lennénk a büdzsét illetően. Lentebb vagyunk…

– Az országos elsőség hozadéka miben nyilvánul meg? Vonzóbb lett a klub az esetleges támogatók vagy a leendő tagok számára?

– Szponzorok vonatkozásban nincsenek hiú ábrándjaink, bár nagyon jó lenne, ha az eredményes szereplés ezt is magával hozná. Új igazolást nem tervezünk, de eddig se tettük. Amennyiben jelentkeznek nálunk, akkor megnézzük a lehetőségeket, de semmi több. Nem az számít az érkezőknél, hogy hányadik a klub ranglistán, hanem az, hogy milyen szakmai munka folyik. Nem titok, hogy ezen a téren jól állunk, komoly vonzerővel bír a klub. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a több gyerek több pályát igényel, és ezt a tényt illetően végesek a lehetőségek. Vagyis a gondok így csak szaporodnának, ez pedig semmikép nem mehet a minőségi munka rovására.

– A minőség jele az aranyérem, az országos elsőség. Győzte fogadni a gratulációkat?

– A sikernek meg az az egyik jele, hogy az embernek irigyei lesznek… Az elmúlt hat és fél évben elég gyakran kellett döntéseket hozni, a mostani végeredmény alapján viszont elmondható, hogy nincs okunk a szégyenkezésre. Ahogy azonban a győzelemre, a versenyzőinken túl az edzőinkre is büszke vagyok. Ugyanis azért is vagyunk az élen, mert az utánpótlás korosztályok jól szerepeltek, ez pedig Patkó Kata, Takács Imre, Hutkai Dániel, Hegedüs Ágnes és Török Zoltán munkáját dicséri. A jövőnk tőlük indul.

FLORIDAI TÁBOR PLAGÁNYI NÉLKÜL Február 10. és március 4. között Floridában edzőtáborozik az Egri Úszó Klub tizennégy fős csapata. A melegégövi felkészülésre a Magyar Úszó Szövetség jóvoltából kínálkozik lehetőség. Az Egyesült Államokbeli munkát azonban kénytelen lesz kihagyni Plagányi Zsolt. Cseh László és a törökbálinti csoport vezetője súlyos térdsérülés után még lábadozik, emiatt nem utazik a csapattal.

Az Egri Úszó Kkub 2017-es érmesei

VILÁGVERSENY

Cseh László (vb-ezüst), Németh Nándor (vb-bronz, ifi vb-arany és ifi Eb-arany), Holló Balázs (ifi vb-bajnok, ifi Eb-bajnok), Lakatos Dávid (ifi vb-arany és ifi Eb-arany), Matula Fanni (EYOF-ezüst), Muzsnay Zsófia (EYOF-bronz)

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

FELNŐTT OB

Burián Kata, Muzsnay Zsófia, Kiss Nikoletta, Sós Klaudia, Beliczai Bóra, Cseh László, Németh Nándor, Lakatos Dávid, Holló Balázs, Takács Tamás

FEDETTPÁLYÁS MAGYAR BAJNOKSÁG

Burián Kata, Muzsnay Zsófia, Szilágyi Nikolett, Sós Klaudia, Beliczai Bóra, Párkányi Réka, Cseh László, Holló Balázs, Németh Nándor, Lakatos Dávid, Winkler Máté

IFJÚSÁGI MAGYAR BAJNOKSÁG

Muzsnay Zsófia, Matula Fanni, Sós Klaudia, Beliczai Bóra, Mihályvári-Farkas Viktória, Tartóczki Klára, Holló Balázs, Lakatos Dávid, Németh Nándor, Rezessy Ádám, Taraczközi Gergő, Beliczai Bence

SERDÜLŐ MAGYAR BAJNOKSÁG

Muzsnay Zsófia, Matula Fanni, Kovács Gréta, Arnóczki Zsófia, Mihályvári-Farkas Viktória, Bartyik Bianka, Szabados Bence, Taraczközi Gergő, Angyal Mátyás, Sződi Zsolt

GYERMEK MAGYAR BAJNOKSÁG

Bartyik Bianka, Juhász Franciska, Dancsok Dorka, Kovács Dóra, Kovács Attila, Sződi Zsolt, Kormos Kristóf, Miló-Sidló Marcell

CÁPA MAGYAR BAJNOKSÁG

Vincze Zoé, Kuti Karolina, Takács Petra, Demeter Hanga, Koós Márton

DELFIN MAGYAR BAJNOKSÁG

Lászlófi Glória, Szabó Lilla, Koós Dániel, Kaló Kristóf, Biros Vince, Halmos Máté

NYÍLTVIZI ÉS MEDENCÉS HOSSZÚTÁVÚ OB

Mihályvári-Farkas Viktória, Székelyi Dániel, Holló Balázs, Lakatos Dávid, Kovács Attila

A szakmai stáb tagjai

Kovács Ottó elnök, vezetőedző

Plagányi Zsolt, a törökbálinti részleg vezetője

Edzők: Takács Imre, Török Zoltán, Hutkai Dániel, Patkó Katalin, Hegedűs Ágnes, Sallai Bea, Kutasi Gergely

Hutkai Andrea masszőr

Kovács Ottóné egészségügyi részlegvezető

A 2017-ES OB VÉGEREDMÉNYE (1-10.)

1. Egri Úszó Klub 7717 pont

2. BVSC-Zugló7518

3. Kőbánya SC6961

4. Győri Úszó SE6938

5. Érdi Úszó Sport Kft. 4313

6. UTE3108

7. Budafóka XXII. ker.3093

8. Vasas SC2632

9. A Jövő SC Veiola2093

10. Szegedi Úszó Egylet 2000