Európa-liga: a gyöngyösiek a régióban maradnak

– Abban az esetben is szeretnénk a régióban maradni, ha a csapat bejut az Európa-liga csoportkörébe és a sorozat további szakaszára albérletbe kényszerülünk – jelentette ki a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke, Nagy Attila.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az NB I. csonka szezonjában harmadik helyen záró HE-DO B. Braun Gyöngyös férficsapata a klub történetének első európai kupaszereplésére készül. A rendezéssel kapcsolatos, évről évre szigorodó nemzetközi előírásoknak azonban teljes mértékben nem tud megfelelni az egylet, így ha a selejtezők fogadása kapcsán még bízhat az európai szövetség (EHF) méltányosságában, az esetleges csoportmérkőzésekre teljes bizonyossággal más városba kényszerül.

– Négy olyan előírást tudnék kiemelni, amelyek mindegyike önállóan is problémát jelent, de mivel ezek együttesen is fennállnak, halmozottan hátrányos helyzetet teremtenek – folytatta Nagy Attila. – Az első, hogy a csarnokban két hosszanti lelátóra lenne szükség, de ebből a Dr. Fejes András Sportcsarnokban egy van, a kapu mögötti széksorok nem elegendők a helyzet orvoslására. A gyöngyösi létesítmény 1500 néző befogadására alkalmas, az EHF által megszabott előírás azonban 2000 néző elhelyezését írja elő. A VIP-helység kialakítására is speciális szabályok vonatkoznak, ami számunkra szintén gondot okoz. A nagy méretű LED-falat a televíziós közvetítésekkel összehangolva, a kamerákkal szembeni oldalon kell kihelyezni, nálunk ez a nézőtéren helyet foglalók igényeit hivatott kielégíteni. Nem mi lennénk az első csapat, amely ideiglenes otthonba kényszerül, egy éve a Tatabánya Veszp­rém­ben, míg a Balatonfüred Győrben játszotta az akkor még EHF-kupa csoportmeccseit.

A gyöngyösiek számára lehetséges helyszínek között Miskolc, Érd és Szigetszentmiklós is szerepel, az első, puhatolózó tárgyalások már el is kezdődtek.

– Nem szeretnénk nagyon előremenni, de a kapcsolatfelvétel már megtörtént a szóba jöhető csarnokok fenntartóival – folytatta a mátraaljai klub első embere. – Az adott város tehetősebb cégeit is igyekszünk bevonni, szponzorációért cserébe számunkra is jelentős reklámlehetőséget biztosítanánk.

A gyöngyösi önkormányzat a napokban 30 millió forintos plusztámogatást szavazott meg az egyesületnek, amit abban az esetben folyósítanak, ha a selejtezőket Gyöngyösön játssza a csapat. A fennmaradó összeget a szponzorok, illetve a hazai és a nemzetközi szövetség biztosítja.