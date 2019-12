Év sportolója díj: egri sportszervezetre lehet szavazni

A közönség dönthet arról, melyik sportszervezet kap elismerést.

Az Egri Városi Sportiskola (EVSI) a jövő év elején rendezi meg az Év Sportolója díjátadó gálát. A rangos esemény – amellett, hogy jó hangulatban biztosít lehetőséget a találkozásra, értékelésre – egyúttal a legjobbak elismeréséről is szól. Egy sportújságírókból, az EVSI és az önkormányzat delegáltjából álló szakmai grémium a közelmúltban határozott a díjazottak köréről, ám ezúttal a sportszerető egrieket is szeretnék bevonni döntéshozatalba. Arról, ugyanis hogy melyik sportszervezet kapjon elismerést, a közönség dönthet.

A sport.eger.hu weboldalon január 10-ig 32 klub, egyesület, szakosztály közül választhatja ki bárki a neki legkedvesebbet.

„A paletta színes, ahogyan a város sportélete is, s tudjuk, nem könnyű dönteni, mégis azt kérjük, tekintsenek vissza az elmúlt esztendőre, idézzék fel a legemlékezetesebb pillanatokat, s voksoljanak a kedvencükre! Döntsék el a szurkolók, mely szervezet érdemes leginkább az elismerésre.” – szerepel a felhívásban.

Szavazni az alábbi 32 klubra lehet

Agria Shotokan Karate Egyesület

Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület

Eger Labdarúgó Sport Kft.

Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület

Egri Atlétikáért Alapítvány

Egri Energy Aerobik Egyesület

Egri Focisuli Sportegyesület

Egri Honvéd Sportegyesület

Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület

Egri Polgári Lövészegylet

Egri Ritmikus Sportgimnasztika Tömegsport Egyesület

Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub (Egri SRSK)

Egri Senior Úszó-Klub

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület

Egri Sportiskola Sportegyesület

Egri Squash Sportegyesület

Egri Testedző Club

Egri Triatlon Klub

Egri Városi Sportiskola Pálosi Asztalitenisz Klub

Eger Városi Úszóklub és Gyógyúszótanoda

Egri Vasas SE

Egri Vízilabda Kft.

Egri Úszó Klub Sportegyesület

Eszterházy Károly Egyetem Diák- és Szabadidősport Club – Vízilabda szakosztály

Eszterházy Károly Főiskola-Eger-HÉSZ Sportegyesület

Fiatal Labdarúgó Kapusokért Alapítvány

Heves-megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület

Shobukan Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület

Széchenyi Sport Club Eger

Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesülete

Városi Vívó Klub Eger

Vilati Eger Sportegyesület