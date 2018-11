EVSI: amit lehetett, azt kihozták a fordulóból

Az egriek próbálnak alkalmazkodni a lebonyolítási formához.

A női OB I harmadik tornájának mérkőzésein:

PHOENX FIREBALL–EGRI VÁROSI SPORTISKOLA

2–3 (1–0, 1–1, 0–2)

EVSI: Babusa – Derecskei, Gönczi (1 gól, 0 gólpassz), Kisvarga (0, 1), Molnár P. (1, 0), Pádár (0, 1), Pogonyi, Szabó R. (1, 1), Veres D., Veres Zs., Zay.

EGRI VÁROSI SPORTISKOLA–SZPK-KOMÁROM 1–10 (0–0, 1–5, 0–5)

EVSI: Babusa – Derecskei, Gönczi (1 gól, 0 gólpassz), Kisvarga, Molnár P., Pádár (0, 1), Pogonyi, Szabó R., Veres D., Veres Zs., Zay.

LEITNER TAMÁS, a egriek edzője: – Nagyon készültünk erre a fordulóra. A jelenlegi első és második helyezettel játszottunk, ráadásul dupláznunk kellett. Az elképzelés az volt, hogy még pihenten az első meccsen próbáljuk a Phoenixet megverni, a másodikon aztán meglátjuk, mire marad energiánk. Nagyon fegyelmezett játékot nyújtottak a lányok. Két hiba történt összesen a meccsen, egyébként tökéletes volt a védekezés. Nagyon kiélezett mérkőzésen a harmadik harmad vége felé Molnár Panni zseniális kapás fonák gólja döntött a javunkra. A kapusunk, Babusa Karolina is kimagaslót nyújtott. Az erő sajnos elfogyott, látszott a lányokon a fáradtság ennek ellenére a Komárom ellen az első harmadban is olyan fegyelmezetten védekeztünk, hogy ellenfelünk tehetetlen volt. a harmad végén egy gólt nem adtak meg a bírók nekünk, mert máshová néztek… A második harmad elején megszereztük a vezetést, aztán szép lassan felőröltek bennünket. Amit ki lehetett hozni ebből a fordulóból, azt megtettük. Sajnos ez a lebonyolítási rendszer nem a legjobb elgondolás, próbálunk alkalmazkodni. Két pont a hátrányunk a második helyezett mögött, most ez a cél lebeg előttünk. Gratulálok a lányoknak, talán a Neumann Pillangók ellen játszottunk utoljára ilyen jól – összegzett Leitner Tamás.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA



