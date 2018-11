EVSI: tűzben tartják a versenyzőket

A hazaiak közül tizenegyen győztek.

– A tavaszi Bornemissza Gergely-emlékversenyen kívül az Eger-kupa a másik olyan rendezvényünk, amely jelentős országos érdeklődésre tart számot – osztotta meg a házigazda Egri Városi Sportiskola (EVSI) ökölvívó-szakosztályának vezetője s edzője, Dorkó Péter.

Az idei Eger-kupán huszonöt egyesület száztizenkét versenyzője lépett szorítóba a Hadnagy úti csarnokban. Az EVSI színeiben tizenheten húztak kesztyűt.

– A 2018-as évből már csak a felnőtt magyar bajnokság van hátra, a megmérettetés a formába hozást is segítette – folytatta szavait Dorkó Péter. – Igyekszünk minden korosztályt folyamatosan tűzben tartani, emellett a viadal arra is remek alkalmat szolgáltatott, hogy a januári korcsoportváltás előtt felkészítsük a gyerekeket a megnövekedő elvárásokra. Örömteli, hogy a különböző korú versenyzőink nemcsak szépen, hanem eredményesen is bokszoltak. A ringbe lépő egriek közül tizenegyen győztesen hagyták el a szorítót.

A második Eger-kupán ötvennégy mérkőzést láthattak az érdeklődők.