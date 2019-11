FC Hatvan: a csapatkapitány utolsó esélyről beszél

Török László vezetőedző nem lehet ott a kispadon az NB III. Keleti csoportja 16. fordulójának mérkőzésén.

FC HATVAN (14.)–ESMTK (6.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Zimmermann Márió (Szabó D., Bőhm).

– Abban biztosak lehetünk, hogy az ózdi helyzetet ismerve, ebben az évben ez lesz az utolsó mérkőzésünk – utalt a hatvaniak egy meccsre szóló eltiltás miatt vasárnap hiányzó vezetőedzője, Török László a jövő hétvégére, amikor is a Ózdi Kohász lenne az ellenfél. A Zagyva-parti gárda csapatkapitánya pedig így várja a mérkőzést.

– A legutóbbi mérkőzés második félidejéből lehet erőt meríteni, ugyanazzal a hozzáállással, győzni akarással kell pályára lépni most hétvégén is – fogalmazott Szabó Roland. – Azonban még nagyobb összpontosításra lesz szükség, mivel az ellenfelek – ahogyan már tapasztaltuk ebben az osztályban – azonnal megbüntetik a legapróbb figyelmetlenséget is, és ez az ESMTK-ra még inkább jellemző. Az elmúlt hetekben rengeteget hibáztunk az utolsó passzoknál, amennyiben ezen javítunk és maximális fegyelemmel védekezünk, itthon tarthatjuk a három pontot.

Szabó szerint fontos számukra, hogy csak minimális hátránnyal zárják az őszi szezont, mert tavasszal kevesebb mérkőzésünk lesz a javításra, ezért kizárólag a győzelem az elfogadható eredmény, és ebben a szellemben is lépnek pályára.

– Fegyelmezett, zárt védekezésből indulva, a saját játékunkat szeretnénk játszani – folytatta a középpályás. – Fontos lesz, hogy a párharcokból győztesen kerüljünk ki, az ellenfél térfelén pedig bátor, határozott támadójátékot kell nyújtani. Ősszel több tényező is hátráltatta a sikeres szereplést, azonban most már nincs helye mellébeszélésnek, itt az utolsó esély mindenki számára, hogy bizonyítsa, helye van ebben az osztályban…

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata: Tajti – Zagijev, Katona R., Bárkányi, Karácsony – Purzsa, Mundi, Szabó R., Torda – Szabó D., Kitl

Sérült: Simon, Ács, Gál

Eltiltott: Török László (egy mérkőzés piros lapért)

Ősszel: ESMTK–FC Hatvan 1–0

A Gyöngyösi AK–Tiszaújváros mérkőzés beharangozója megtekinthető itt

Az Eger SE–Cegléd mérkőzés beharangozója megtekinthető itt