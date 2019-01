FC Hatvan: csatár és kapus távozott

Szélsőt és támadót is igazolna az éllovas.

Kapus és csatár távozott az FC Hatvan csapatától. A felkészülést kedden kezdett megyei I. osztályú éllovas keretének immár nem tagja sem a hálóőr Zán Krisztián, sem a támadó Kész Tibor. A 24 esztendős Kész második „etapjában” 2017 nyara óta erősítette a hatvani gárda színeit. A múlt ősszel 15 mérkőzésen játszott, de csak hétszer tette ezt kezdőként, miközben nyolc alkalommal csereként lépett pályára és három gólig jutott (az Egerszalók, a Heréd és a Borsodnádasd ellen).

A 21 éves Zán Krisztián tavaly nyáron érkezett a Zagyva-parti egylethez, ám az őszi szezonban mindössze egy Magyar Kupa-mérkőzésen kapott lehetőséget, az Energia SC elleni 4–1-es nyári győzelem során védett.

A klub honlapján arról is beszámolnak, hogy ezzel egyidejűleg a vezetés szándékában áll a télen több játékost is igazolni. Az elképzelések között kapus, szélső és támadó is szerepel. A kapusposztra Bajkán Balázs személyében már meg is van a jelölt. A Vác Város LSE-ben pallérozódó, legutóbb a Pest megyei II. osztályú Vác-Deákvárban védett 19 éves hálóőr a kerettel készül, ám megállapodást még nem kötött az egylettel.