FC Hatvan: jelentős kihívás és nagy lehetőség előtt az új edző

Gulyás Gábor személyében az FC Hatvan NB III-as csapatánál vezetőedzőként megtalálták a télen távozott Török László utódját.

– A két ünnep között keresett meg a klub elnöke, Ofella Zoltán – mondta a 38 éves Gulyás Gábor. – Meglepett a hívása, mert amikor decemberben kiderült, hogy edzőváltás lesz, azt gondoltam, mással oldják meg az edzőkérdést. Nagyon örültem a megkeresének és viszonylag gyorsan meg is egyeztünk. Mindenképpen szerettem volna ismét felnőtt csapat mellett edzősködni, a Vác VLSE-nél pedig nem gördítettek akadályt a távozásom elé. Jelentős kihívás és nehéz feladat előtt állunk, főképp a tabellát és a sorsolást nézve, azonban jó felkészüléssel, jól összerakott csapattal, és motivált játékosokkal nem lehetetlen küldetés a bennmaradás kiharcolása. A kihívás mellett számomra nagy lehetőség a hatvani szerepvállalás. Tavaly télen Vácon is azt mondták, hogy biztosan kiesünk, aztán simán bent maradtunk. Hatvanban ugyanezt szeretném elérni. A keretben lesznek változások, szeretnénk igazolni, de csak olyan labdarúgókat, akik segíteni tudnak nekünk. Három-négy játékosról lehet szó, ugyanakkor lesznek távozók. A csapat összes őszi meccsét láttam videón, ezek alapján nem vagyok rossz véleménnyel az együttesről. A fiúk sokkal többre képesek annál, mint amit eddig mutattak. Kedden bemutatkoztam a csapatnak, az első benyomásaim pozitívak, de természetesen még jobban meg kell ismernem a játékosokat. Az első két nap az ismerkedésről szól, felmérésekre kerül sor, a felkészülés gyakorlati része pedig jövő héten hétfőn kezdődik.

A játékosként váci nevelésű Gulyás Gábor aktív pályafutása során a legtöbb szezont Vácon töltő, ezen kívül Tatabányán, Pécsen, Szolnokon, a BKV Előrében, Egerben és Berkenyén is futballozott középpályás utolsó mérkőzését 2015. szeptember 23-án játszotta az NB II-es Vác FC színeiben. A Nyíregyháza elleni idegenbeli Magyar Kupa-meccs (4–0) idején viszont már nemcsak játékosként tartozott a váciak kötelékébe, hanem edzői pályafutása is elindult, ugyanis Sisa Tibor pályaedzőjeként is segítette a klubot.

Sisa Tibor azonban nem sokkal azt követően távozott a Váctól, amelyet Nagy Tibor vett át vezetőedzőként. Gulyás Gábor pedig abban az időszakban már „csak” másodedzőként dolgozott. Nagy 2018 nyarán távozott, helyét Zoran Szpisljak vette át, aki mellett Gulyás továbbra is másodedzőként tevékenykedett. A szerb edző 2018 decemberében elhagyta a Vácot, Gulyás Gábor számára pedig eljött a nagy lehetőség: 2019 tavaszán vezetőedzőként irányíthatta a Vácot, igaz, mivel a feladat A-licencet követelt meg, neki pedig csak 2019 májusában lett meg a szükséges papírja, ezért szakmai igazgatóként Horváth Károly értékelt a mérkőzések után. Tavaly nyáron tulajdonosváltás történt Vácott, amelyet igen nagy káosz előzött meg, így Gulyás Gábor úgy döntött, hogy nem vállalja a továbbiakban a váci felnőtt csapat irányítását. 2019 őszén így az utánpótlás-nevelő Vác VLSE U15-ös, majd U16-os együttesénél dolgozott.

Az FC Hatvannál a szakmai stáb további része változatlan, a kapusok felkészítéséért ifj. Gömöri Ottó felel, míg erőnléti edzőként Bánszki Bence dolgozik.

Az NB III. Keleti csoportjának állása