FC Hatvan: ki mint nyújt, úgy marad(hat)

Pest, Szabolcs és Borsod megyébe utaznak a harmadosztályban szereplő csapatainak a hétvégén, ám mivel az Ózdi Kohász újra Hatvanban lesz házigazda, szűkebb hazánkban is láthatnak NB III-as meccset a nézők.

Az NB III. Keleti csoportja 14. fordulójának mérkőzései.

Vasárnap, 13.30:

CEGLÉDI VSE (4.)–FC HATVAN (14.)

Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep. V.: Tóth Tamás (Kovács Z., Szabó F.)

TÖRÖK LÁSZLÓ, a hatvaniak vezetőedzője: – Már korábban is szót ejtettem róla és most is azt tudom megismételni, hogy az eltelt időszakban mindenki kiállított egy bizonyítványt magáról. Elmondtam a fiúknak a héten, hogy még négy forduló van hátra az őszi szezonból, ezeken a meccseken sokat lehet javítani a bizonyítványon, de aki ezeken megbukik, annak már nincs pótvizsga.

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata: Tajti – Purzsa, Bárkányi, Gál, Karácsony – Zagijev, Fék, Szabó R., Kitl – Sárközi Sz., Czibolya

Sérült: Katona R., Mundi, Simon, Ács

Eltiltott: –

SÉNYŐ (7.)–GYÖNGYÖSI AK (11.)

Sényő. V.: Horváth Máté (Skover, Balla).

CSOSZÁNSZKI DÁVID, a gyöngyösiek középpályása: – A DEAC ellen elért győzelemből lehet önbizalmat meríteni és erőt is adhat, de az is a hétközi munka gyümölcsének számított. Dolgoztunk tovább és bízunk benne, hogy a befektetett energia újra megmutatkozik majd az eredményben. Mindenképpen szeretnénk állandósítani a múlt heti formát, ezért is mondom, hogy három pontért utazunk és határozott szándékunk a feljebb zárkózás a tabellán, mert a sajnos a bajnokság nem a mi elképzelésünk szerint kezdődött. Sokkal többre vagyunk képesek, és ezt a hétvégén is be akarjuk bizonyítani.

A GYAK várható kezdőcsapata: Halasi – Wild, Markovics, Csornij, Petrezselyem – Tóth O., Fehér, Tarnai, Forgács – Nagy R., Csoszánszki

Sérült: Bartha, Rédei, Gergely, Laurinyecz

Eltiltott: –

TISZAÚJVÁROS (3.)–EGER SE (12.)

Tiszaújváros, Sportcentrum. V.: Muhari Gergő (Csóra, Gordos Á.).

HAÁSZ TAMÁS, az egriek középpályása: – Nagyon szoros meccs elé nézünk. A Tiszaújváros jó csapat, de mi is nagyon motiváltak vagyunk, hogy idegenben megszerezzük első győzelmünket. Ehhez az összecsapáshoz jó alapot adhat az előző heti, Balassagyarmat elleni győzelmünk.

Az egriek keretének már nem tagja Árvai Ádám. A 22 éves támadó fegyelmi okok miatt volt kénytelen távozni.

Az Eger SE várható kezdőcsapata: Nacsa – Debreczeni, Vaskó, Csiki, Lőrincz – Valkay – Farkas K., Antal, Vitelki, Vajda – Benke

Sérült: Pataki

Eltiltott: Gajda (piros lap)

A további párosítás

VASÁRNAP, 13.30:

Jászberény–ESMTK

Balassagyarmat–Füzesgyarmat

DEAC–DVTK II.

Ózdi Kohász–DVSC II. (Hatvan, Népkerti Spt.)

Tállya–Putnok

A Keleti csoport állása