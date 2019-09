FC Hatvan: ősszel már nem játszhat a gólkirály

A parádésra sikerült előző idényben mindent megnyert csapatával Simon Mátyás. A megyei I. osztályban bajnok FC Hatvan gólkirálya az NB III.-ban azonban nem tudja segíteni a gárdát. Műtét vár a 28 éves támadóra.

– Már az előző szezon vége felé kezdtem fájdalmat érezni a térdemben, amelyet nem idézett elő sem rúgás, nem aláfordulás, sem semmilyen más külső behatás – idézte fel Simon Mátyás a közelmúltat. – Az Egerben játszott utolsó megyei bajnoki meccsen ezért kértem cserét. Azt gondoltuk, hogy ez csak egyszerűen a hosszú szezon hozadéka, ugyanis az előző idényben minden mérkőzést végigjátszottam, és a nyári pihenő majd jót tesz a lábamnak. Mivel a felkészülés második hetében újra jelentkezett a fájdalom, ezért először – bízva a gyógyulásban – injekciós kezeléssel próbálkozott a csatár, de sikertelenül.

– Bár most a napokban is futottam, attól tartok, hogy két hét elteltével a nagy terhelésre újra visszatérne a szúró fájdalom. Emiatt artroszkópos korrekciós beavatkozásra lesz szükség, amelyre jövő szerdán kerül sor. A térdműtétet úgynevezett PRP-vérinjekciós kezelés követi, azután hathetes rehabilitáció következik, majd ezek után lehet majd a komolyabb gyógytornát elkezdeni.

A klub honlapján arról is beszámoltak, hogy a Sényő elleni, 3–1-es vereséggel végződött mérkőzésen Szabó Roland az utolsó percekben egy rossz mozdulatot követően fájdalmat érzett a combjában. Feltehetően részleges izomszakadást szenvedett, de arról még nem tudni, mennyi kényszerpihenő vár rá.

Az viszont egészen bizonyos, hogy vasárnap 16 órától megyei derbit láthatnak a nézők Népkerti Sporttelepen. Az ellenfelet a megyei rivális Gyöngyösi AK gárdája jelenti.