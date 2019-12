FC Hatvan: piros betűs év a 2019-es

Az FC Hatvan kilencedik ünnepélyes évzárójának helyet biztosító Nagy Endre Rendezvényteremben ötszörös magyar bajnok labdarúgó és kiváló színművész emelte az est fényét.

„A felnőtt csapat szereplésének értékelését inkább meghagyom az elnök úrnak…” – ezzel a felütéssel kezdte egyébként pozitív hangvételű beszédét Hatvan város idén újraválasztott polgármestere, Horváth Richárd. Az elöljáró az elemzés helyett inkább arra mutatott rá, hogy kivételezett helyzetben vannak a klubban sportoló tehetséges fiatalok, ugyanis – természetesen a szülők mellett – képzett szakemberek állnak mellettük, akik segítik őket abban, hogy talentumukból tudást hozzanak létre. Persze ehhez kell az ifjú labdarúgók befektetett munkája és kitartása is, ezek nélkül nem képzelhető el a tehetség kibontakozása.

Az FC Hatvan elnöke, Ofella Zoltán nem késett a válasszal, rögtön reflektált Horváth Richárd szavaira. A sportvezető elmondta, hogy a futballban akadnak időszakok, amikor fent vagyunk és szárnyalunk – ez zajlott fél évvel ezelőtt, amikor a csapat veretlenül megnyerte a megyei bajnokságot, sőt a létező összes sorozatban diadalmaskodott, amelyben elindult – illetve vannak időszakok, amikor lent vagyunk és pironkodunk – ezzel pedig a felnőtt együttes őszi szereplésére utalt.

A 2019-es esztendő ennek ellenére piros betűs év volt, hiszen infrastrukturálisan sokat lépett előre a klub, a felújított műfüves pálya mellett új parkolók és teqball-asztalok állnak rendelkezésre. Már most is jó körülmények között képzi a klub a fiatalokat, de a 2020-as esztendőben még nagyobb tervek vannak – a legjelentősebb az új lelátó építése, amely Ofella Zoltán reményei szerint olyan kivitelezésű lesz, ahová húsz év elteltével is szívesen látogatnak majd ki a szurkolók. Az elnök a köszönetnyilvánítások mellett azzal zárta szavait, hogy bízik benne, a következő esztendőben minden téren eléri céljait az egyesület és minden lehetőséget ki fog tudni használni.

Az est sztárvendégét, az ötszörös magyar bajnok, kétszer az év női labdarúgójának megválasztott válogatott csatárt, Vágó Fannyt nagy taps kísérte a színpadra.

„Nem volt nehéz megszeretnem a labdarúgást, hiszen édesapám, Vágó Attila aktív futballedző, így otthon mindig a fociról beszélgettünk” – árulta el kezdeti, futballhoz való viszonyát Fanny, aki jelenleg a Ferencváros labdarúgója. Céljairól elmondta, hogy szeretne válogatott rekorder lenni, illetve a legjobb 16 közé jutna a Bajnokok Ligájában, ugyanis eddig csak a legjobb 32 jött össze.

A Varázskapu Óvoda óvodásainak műsora mindenki tetszését elnyerte, ezután pedig a díjátadás következett. Szokás szerint minden korosztály legjobbjai részesültek elismerésben, mind a férfi, mind a női szakágban. Az elismeréseket többek között Horváth Richárd, Nagy Zsolt, Tarsoly Imre, Szendrei Péter, Tóth Zsolt és Vatai Attila adta át. Emellett Díszoklevelet kapott a hatvani labdarúgásért végzett kiemelkedő munkájáért Nádas Sándor és Németh László, emlékplakettet Nagy Zsolt a 2019-es évben nyújtott támogatásért.

Mint mindig, most is nagy sikert aratott a felnőtt csapat 2019-es góljaiból készült összeállítás. A jelenlévő gyermekek közül sokan nagyokat kiáltottak egy-egy gyönyörű találatnál – eközben a felnőttekben felmerült a kérdés, hogy ha a csapat ilyen remek találatokat tudott ebben az esztendőben szerezni, akkor miért áll kieső helyen az NB III-as bajnokságban…

A József Attila Színház művésze, Kurkó József Kristóf produkciójával tovább emelte az est fényét, a színész remekül énekelt el különböző stílusú dalokat, néhány sorba a közönség is be-bekapcsolódott.

A már teljesen felfokozott hangulatban dr. Dénes András bemutatta az első alkalommal kiadott FC Hatvan Évkönyvet, amely rendkívül igényes kiadványként az összes csapatunkat lajstromozza, illetve a 2019-es év történéseit taglalja. Dénes András hozzátette, hogy ezt a kötetet minden magára valamit is adó klubnak el kellene készítenie és reméli, hogy ebből hagyomány lesz klubunknál. A kiadvány egyébként az MSÚSZ Nagy Béla-programjának támogatásával jelent meg.

Végül, de nem utolsósorban tombolahúzás tartottak, ahol a jelenlévő fiatalok értékes ajándékokat – meccs- és színházjegyeket, fővárosi klubok által felajánlott ajándékcsomagokat, illetve sportszereket – nyerhettek. A gyermekek izgalmát, lelkesedését és örömét látva biztosan nem ez volt az utolsó alkalmuk a nyerésre…

Bárkányi Arnold felnőttek a legjobbja

Az U8-as korosztálytól a felnőttekig összesen 17 kategóriában díjazták a legszorgalmasabb, illetve a legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat. Külön elismerésben részesültek a Szent István Általános Iskola fiataljai, akik közül az U9-es, az U11-es és az U13-as korosztály fiú, valamint lány kiválasztottja a Jó tanuló, jó sportoló díjat vehették át. A megyei I. osztályú bajnoki címet követően NB III. Keleti csoportjába feljutott felnőtt gárdából Bárkányi Arnold fogadhatta a gratulációkat, mint a legjobb teljesítményt nyújtott futballista.

A díjazottak teljes listája itt tekinthető meg.

Évzáró díjazottak ‘19.12.10.