FC Hatvan: szombaton döntenek a próbázók sorsáról

A szakember szerint az a lényeg, hogy egyfelé haladjon minden.

A próbán lévő játékosok sorsáról a szombat délelőtti egymás közötti játékot követően dönt az FC Hatvan vezetőedzője. Török László irányításával szerda óta készül az NB III-ra a megyei bajnok.

– Az első tréning programjában négy a négy, illetve hat a hat elleni játék szerepelt – tekintett vissza a nyitányra Török László. – A hét további részében is a labdáé volt a főszerep, játékos edzésekre került sor, szombaton pedig ismét egymás közötti játékot tervezünk. Ez még a teszten lévők hete, nyolc-tíz játékos vesz részt a szombati próbajátékon, az ő sorsuk a hét végéig eldől.

A Kecskemétről érkezett szakember egy évre szóló szerződést írt alá az FC Hatvanhoz, ahol nemcsak a felnőttekkel foglalkozik.

– Most az a legfontosabb, hogy a keretet egyben tartsuk, ez a jelek szerint megtörténik – közölte az egylet honlapján a tréner. – Szeretnénk három-négy játékost igazolni, ugyanis a cél, hogy a fiatalokkal kiegészülve bő állományunk legyen. Egységes, jó csapat kialakításán dolgozunk, amely megfelelő taktikai kelléktárral rendelkezik. Nem a kiesés ellen akarunk harcolni, úgy érzem, nem is ez lesz a sorsunk, onnantól kezdve pedig jöjjön, aminek jönnie kell! Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy az FC Hatvan utánpótlásában szakmai vezető is lehetek. Feladatom az egységes képzés megteremtése, illetve a korosztályos szekcióvezetőkkel a munka összehangolása, hiszen a lényeg, hogy egyfelé haladjon minden – egyértelműsítette Török László.