FC Hatvan: újabb pálya, parkoló és parkosítás

A lelátó építése is hamarosan elkezdődik a mostani fejlesztések mellett.

A több éve tartó infrastruktúra-fejlesztéssorozat újabb állomásaként az FC Hatvan átadta az új, parkosított parkolót és a rekortán borítású pályát, melyre teqball asztalokat helyeztek.

Az átadó ünnepségen Horváth Richárd polgármester arról beszélt, hogy a számítógép és az Xbox napjainkban könnyű sikereket ígér, ezért nehéz kivinni a fiatalokat a szabadba, de örömteli, hogy az FC Hatvannál így is mintegy 400 gyerekkel foglalkoznak. Mindenkit örömmel és büszkeséggel tölthet el az, hogy épül-szépül a sporttelep és a mostani fejlesztések mellett a lelátó építése is hamarosan elkezdődik. Az elöljáró szerint fontos leszögezni, hogy ez mind-mind a városi vagyont gyarapítja és mindezzel az FC Hatvan jó gazda módjára bánik.

Ofella Zoltán, az FC Hatvan elnöke a köszönetnyilvánításon túl hozzátette: régi cél, hogy az FC Hatvan egy közösségi hely legyen – legyen jó érzés ebbe a miliőbe érkezni egy sportoló számára. A klubelnök szólt arról is, hogy 15 fát elültettek és minden fának lett egy névadója, így olyan parkot hoztak létre az új parkolóban, ahol bárki szívesen sétálhat.

A Brunszvik Teréz óvoda óvodásainak műsorát köbvetően került sor a szalagátvágásra, amelyet Ofella Zoltán és Horváth Richárd közösen tett meg a parkoló bejáratánál, illetve a rekortán borítású pályán. Sőt, a teqball asztaloknál a klub edzői, Nagy Ádám, Márkus Tamás és Szabó Roland, míg a felnőtt csapatból Kitl Krisztián játékos tartott bemutatót.

A pohárköszöntőn Ofella Zoltán felsorolta az eddigi eredményeket, és megköszönte az önkormányzat segítségét, hogy idén már 100 millió forintnyi önrésszel támogatta a fejlesztéseket. Hozzátette, hogy a parkoló 2-es üteme még hátra van, hiszen a vendéglelátónál is terveznek majd egy parkolót, és ehhez kapcsolódóan a végleges úthálózat kiépítése, illetve a csapadékvíz-elvezetés is megvalósul majd.

A parkoló 33 millió forintba került, a parkosítása 1,5 millió forintot tett ki.