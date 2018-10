Fekete: a fejlődés egyértelműen látszik

Vasárnap 14.30-tól hazai pályán NB III-as csapataink.

A Gyöngyösi AK együttesének az első győzelem megszerzése, az Eger SE számára pedig a múlt heti csorba kiköszörülése lebeg fontos célként vasárnap.

Az NB III. Keleti csoportjának 10. fordulója:

GYÖNGYÖSI AK (16.)–TÁLLYA (5.)

Gyöngyös, Kömlei Spt., vasárnap­, 14.30. V.: Juhász Dávid (Nyerges, Gordos Á.)

– A rég áhított győzelem reményében lépünk pályára azok után, hogy az elmúlt három mérkőzésen egyaránt döntetlennel zártunk – mondta a Gyöngyösi AK szélsője, Fekete Bence. – A fejlődés egyértelműen látszik a csapaton, egyre inkább összeérik a társaság, ami azért nem ment egyik pillanatról a másikra, tekintve, hogy a nyáron sokan jöttek a kerethez, így időre volt szükség, hogy megismerjük a másikat. Sajnos még szerencsénk sem volt az elmúlt időszakban, ám nagyon bízom benne, hogy végre fordul a kocka és begyűjtjük a három pontot a Tállya ellen.

A GYAK VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATA

Daróczi – Molnár E., Csornij, Fehér I., Forgács P. – Gábriel, Pilinyi – Tarnai, Dávid, Niedermüller – Laurinyecz

Sérült: Ficzere, Gergely. Eltiltva: –. Egyéb ok: Halasi

EGER SE (7.)–ESMTK (2.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 14.30. V.: Sándor Csaba (Kövér, Gavalla-Kulcsár).

– Még mindig nehéz szavakat találni az elmúlt hétvégére, volt pár álmatlan éjszakám miatta – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Vígh Ferenc. – Beigazolódik az a mondás, mely szerint amit a sors az egyik kezével ad, a másikkal el is veszi. Komolyabb csapatok is adtak már el ilyen előnyt, persze ez bennünket nem vigasztal. Megnéztük a mérkőzést és beszéltünk is róla. Mindenkit nagyon bántott a vereség, de az többször nem fordulhat elő, hogy az ellenfelünk jobban akarja a győzelmet, mint mi! Most a tavalyi ezüstérmes érkezik hozzánk, amely gárda a legkevesebb gólt kapta, és nagyon egységes, jó csapatot alkot. A szurkolóink és azt hiszem, már mi is komolyabb célokat kezdtünk szövögetni, de nekünk továbbra is a realitás talaján kell maradnunk. A célunk nem lehet más, mint a biztos bentmaradás. Ebben a bajnokságban bárki győzhet bárki ellen, ezt hétről hétre bizonyítják az eredmények.

Az ESE VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATA

Tajti – Debreczeni, Lakatos B., Pataki, Lőrincz – Mikolka – Vajda, Antal, Titkó, Farkas K. – Fekete V.

Sérült: –. Eltiltva: Gresó (öt sárga lap)

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA