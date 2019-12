Felsőtárkányban a 65 éves edzőt köszöntötték

Öt évtizede szolgálja a helyi labdarúgást a korábbi játékos, a jelenlegi tréner.

A felsőtárkányi faluházban gyermekek gyűrűjében köszöntötték Bóta Józsefet. A Stefának (vagy Stefinek) becézett 65 éves edző annak apropóján vehetett át emlékplakettet, hogy ötven éve áll a felsőtárkányi labdarúgás szolgálatában. A köszöntés elmaradhatalan kellékeként futballpályát ábrázoló tortát is kapott az ünnepelt, aki a lurkókon kívül edzőkollégái is üdvözlői szavait is fogadhatta. Bóta József két éve a Bozsik Egyesületi Programban résztvevő edzőként Fair Play-díjban részesült.